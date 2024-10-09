'Труд многих людей': в ГУР рассказали детали операции, в результате которой был выведен из строя российский корабль 'Обухов'. Видео

Операция по обезвреживанию тральщика Балтийского флота РФ "Александр Обухов", проведенная Главным управлением разведки Минобороны Украины, уже завершена. Однако работа ГУР продолжается даже после завершения операции.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Евгений Ерин. По его словам, любая успешно выполненная задача является работой многих людей.

Прежде всего, это касается планирования операции, сбора соответствующей информации, работы с людьми. Именно поэтому работа разведчиков продолжается даже после завершения операции.

По данным разведки, корабль базировался в городе Балтийск и должен был выходить на боевое дежурство. Однако он получил тяжелые повреждения – из-за загадочного появления отверстия в газоходе к двигателю попала вода.

На видео, ранее обнародовавшем ГУР (посмотреть его можно здесь), можно заметить, что люди "определенным острым предметом" делают отверстие в газоходе двигателя корабля. Именно поэтому тральщик "Обухов" захлебнулся.

"Я могу сказать с уверенностью: это не последний наш шаг. Я хотел бы, чтобы Балтийский флот, как и Черноморский флот России, спал очень неспокойно. И мы делаем для этого все возможное и иногда даже невозможное", – отметил Ерин.

Как сообщал OBOZ.UA, также в результате операции ГУР МО Украины в российской Калининградской области на военно-морской базе агрессора "Балтийск" выведен из строя ракетный корабль "Серпухов". Из-за пожара, вспыхнувшего на судне, "Серпухов" получил серьезные повреждения и проведет не менее полугода на ремонте.

Ракетный корабль РФ "Серпухов" поджег российский военный моряк на псевдо "Гога". Он сделал это в рамках первой совместной спецоперации ГУР и Легиона "Свобода России" на Балтийском флоте РФ. Сам "Гога" присоединился к ЛСР и воюет на стороне Украины.

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