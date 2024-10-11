ГУР провело успешную операцию на Курщине: уничтожены средства связи, транспорт и здание с личным составом врага. Видео

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины устроили налет FPV-дронами на российских оккупантов в Курской области. Врагу были нанесены потери в приграничном поселке Теткино.

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Об этом сообщили на официальной странице ГУР в Facebook. Украинские разведчики показали, как они наносили удары по позициям войск РФ.

В результате их работы были уничтожены обнаруженные ГУР вражеские средства связи, транспортное средство и здание с личным составом армии государства-агрессора России.

В ГУР МО уточнили, что успешные действия на Курском направлении фронта совершила ударно-разведывательная группа разведчиков "Ведьмак" совместно с бойцами Госпогранслужбы и Сил территориальной обороны ВСУ.

"Пилоты дронов-камикадзе продемонстрировали мастерство и продолжают результативно бить по московитам", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, российские СМИ заявили, что армия РФ провела "самую масштабную атаку" в Курской области за последний месяц. Пропагандисты утверждают, что российские силы якобы совершили успешный прорыв по нескольким направлениям в Кореневском и Суджанском районах.

Тем временем в Украине "умопомрачительные успехи" армии РФ подтвердили лишь частично.

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