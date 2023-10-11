ГУР: 'Российский добровольческий корпус' и легион 'Свобода России' готовятся к активным действиям, которые станут сюрпризом для РФ

"Российский добровольческий корпус" и Легион "Свобода России" в последнее время скрылись с информационного поля. В Главном управлении разведки МО Украины объяснили, что российские добровольцы действительно продолжают работать, они готовят сюрприз для РФ.

Об этом рассказал представитель ГУР, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Украинской правде". По его словам, РДК и Легион "Свобода России" готовятся к активным действиям.

"Они действуют. Они готовятся к активным действиям. Первый этап, когда они заходили, Россия была не готова, вообще не понимала, что происходит на тот период времени. Но за это время Россия значительно нарастила свое присутствие в приграничных районах", - пояснил. Скибицкий.

По его словам, россияне за это время проделали большую работу, чтобы помешать деятельности таких групп. Они оборудовали приграничные территории в инженерном плане, усилили ПВО и систему разведки.

Поэтому планировать такие рейды стало гораздо сложнее и подготовка к ним занимает больше времени.

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"Соответственно, планирование сейчас сложное, но действия планируются. Они проводятся с применением не только живой силы, но и других сил и средств для того, чтобы наносить поражение наиболее критическим объектам на территории РФ", –сказал Скибицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В конце сентября легион "Свобода России" провел успешное сражение в Белгородской области. По словам бойцов, воюющих на стороне ВСУ, поставленные задачи были выполнены, а ряды солдат РФ заметно поредели.

Советник по коммуникациям легиона "Свобода России" Алексей Барановский пояснил, что глобальная цель таких рейдов - оттянуть резервы российской армии с линии фронта. Одной из целей этих операций является также приобретение боевого опыта новых бойцов, вливающихся в ряды Легиона.

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