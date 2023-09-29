'Крест огнем': в легионе 'Свобода России' раскрыли цель нового рейда в Белгородскую область

Советник по коммуникациям легиона "Свобода России" Алексей Барановский объяснил цель операции, которую бойцы провели в четверг, 28 сентября в Белгородской области. Он отметил, что глобальная цель таких рейдов – оттянуть резервы российской армии с линии фронта.

Об этом Алексей Барановский рассказал в эфире "Радио Свобода". По его словам, одной из целей таких рейдов является также приобретение боевого опыта новых бойцов, вливающихся в ряды Легиона.

На вопрос журналистки, зачем Легион "Свобода России" сегодня пошел на Белгород, Алексей Барановский ответил, что для этого сложилась соответствующая ситуация.

"А почему бы не пойти на Белгород, если есть такая возможность? Мы постоянно мониторим ситуацию на границах, в приграничных областях. Это не только Белгородская область, но и Курская, и Брянская. Коллеги недавно ходили в Курскую область, они там обнаружили пробелы". Нам нравится больше Белгородская область, идет отслеживание ситуации, чтобы совершить рейд. И вот сейчас одна из таких ситуаций", – рассказал советник легиона.

Видео дня

Он отметил, что в ряды легиона постоянно вступают новые бойцы и им нужно получить боевой опыт. Именно такое "крещение огнем" является одной из целей подобных рейдов.

"Но прежде всего это "обстрелять" молодежь, так называемое "крещение огнем", потому что ежемесячно в Легион добавляются рекруты, а также навести панику на российское командование, ведь оно должно реагировать и стягивать туда дополнительные силы. Таким образом отвлекаем их, в том числе и от украинских направлений", – объяснил Барановский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября легион "Свобода России" провел успешный бой в Белгородской области. По словам бойцов, воюющих на стороне ВСУ, поставленные задачи были выполнены, а ряды солдат РФ заметно поредели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!