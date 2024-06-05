ГУР устроило масштабную DDoS-атаку на государственные учреждения и компании России

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны проводят масштабную DDoS-атаку на государственные учреждения и крупные компании РФ. В результате страна-агрессор столкнулась с масштабным сбоем в работе электронных сервисов.

Об этом сообщили источники OBOZ.UA. По словам собеседника в украинской разведке, в РФ фактически парализована работа ряда государственных учреждений и частных компаний.

В "Роскомнадзоре" же заявили, что сбои являются следствием "аварии магистральной сети связи".

По состоянию на 11:00 5 июня исчез доступ к электронным сервисам сайта госуслуг, а также к услугам министерств обороны, финансов, внутренних дел, юстиции, промышленности и энергетики, информационных технологий и связи, чрезвычайных ситуаций РФ.

Также заблокированы сайт и сервисы налоговой службы РФ.

В федеральной таможенной службе заявили, что "в связи с массированной DDoS-атакой на операторов связи, информационный обмен с участниками внешнеэкономической деятельности усложнен".

Дополняется...