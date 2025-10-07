ГУРкит в Ленинградской области РФ: партизаны взорвали пути, парализовано движение поезда с военным грузом

В Ленинградской области 7 октября сошел с рельсов поезд с военным грузом после подрыва пути. Инцидент произошел на перегоне Строганово – Мшинская. По данным источников OBOZ.UA в ГУР МО Украины, это была спланированная диверсия, которую совершили неизвестные партизаны.

По предварительной информации, в результате взрыва движение поездов направлением Санкт-Петербург – Псков было полностью остановлено.

Движение остановили по "техническим причинам"

В то же время, в российской железной дороге заявили, что на участке Строганово – Мшинская движение временно приостановлено по якобы "техническим причинам". Грузовые и пассажирские поезда теперь курсируют в обход, задерживаясь на несколько часов.

По открытым данным, на месте работают спасательные службы. Происходит расчистка железнодорожных путей от опрокинутых вагонов. Фото и видео с места происшествия пока отсутствуют – в районе аварии отключен интернет, работают силовые структуры.

Партизаны бьют по логистике

Такие операции все чаще наносят удар по логистическим возможностям российской армии. Источник в ГУР пояснил, что железная дорога РЖД остается основой военных перевозок и финансовым донором "бюджета войны".

Потери даже одного эшелона с техникой или боеприпасами ощутимо влияют на темпы снабжения на фронте. И хотя Кремль пытается скрыть подобные инциденты, информация о диверсиях быстро распространяется среди местных жителей.

Напомним, 14 сентября в той же области с рельсов сошли сразу два грузовых поезда, один из которых перевозил нефтепродукты. Тогда российские власти также называла это "повреждением инфраструктуры", но позже данные разведки подтвердили – это была очередная партизанская акция.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в оккупированной Феодосии вторые сутки продолжается пожар на крупнейшем в Крыму нефтеналивном терминале. Спутниковые снимки показывают, что дым растянулся более чем на 12 километров. Пожар вспыхнул в ночь на 6 октября после удара украинских беспилотников.

