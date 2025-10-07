Дым растянулся на 12 километров: пожар на нефтебазе в Феодосии продолжается вторые сутки. Спутниковые фото

В оккупированной Феодосии вторые сутки продолжается пожар на крупнейшем в Крыму нефтеналивном терминале. Спутниковые снимки показывают, что дым растянулся более чем на 12 километров.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на спутниковые данные и местные ресурсы. По их информации, пожар вспыхнул в ночь на 6 октября после удара украинских беспилотников.

Во временно оккупированном Крыму продолжается масштабный пожар на нефтеналивном терминале Феодосии, который начался после ночной атаки украинских дронов. Огонь не удается ликвидировать уже вторые сутки, а столб густого дыма, согласно спутниковым снимкам, растянулся более чем на 12 километров.

Подконтрольные России власти региона не дают официальных объяснений инцидента. Руководитель так называемой администрации Крыма Сергей Аксенов не комментировал ситуацию, зато власти Феодосии объявили о перекрытии прилегающих автодорог, назвав произошедшее "ситуацией".

Что предшествовало

В ночь на 6 октября украинские дроны атаковали оккупированный Крым, поразив большую нефтебазу в Феодосии. В результате удара вспыхнул масштабный пожар.

Во время ночной атаки беспилотники поразили Феодосийский нефтеперевалочный терминал – один из крупнейших на полуострове. По сообщениям из открытых источников, взрывы повредили резервуары с горючим, вызвав сильное возгорание. В результате инцидента движение по трассе Керчь – Феодосия было перекрыто.

Согласно данным OSINT-аналитиков, ранее нефтебаза уже неоднократно подвергалась атакам. После предыдущих обстрелов из 34 резервуаров сохранились только 22. Во время прошлогоднего удара сгорели восемь топливных резервуаров и часть зданий на территории объекта.

Напомним, в ночь на 5 октября в Нижегородской области РФ раздавались взрывы. Целью атаки дронов стал нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово, в районе предприятия заметили пожар.

