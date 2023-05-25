Украина имеет лучшее вооружение и наименее опытное руководство в Европе – 100-летний Киссинджер объясняет, почему государство следует срочно принято в НАТО.

Видео дня

Мировая дипломатия в конце нулевых допустила непоправимые ошибки в отношении Украины, и сейчас настроена снова наступить на те же грабли, причем – неоднократно. Это общее впечатление из нескольких интервью патриарха американской политики Генри Киссинджера накануне его юбилея.

Далее текст на языке оригинала.

Кіссінджер правильно називає помилки минулого, звинувачуючи Європу за війну Росії в Україні, але при цьому пропонує і далі задобрювати бункерного.

Столітній дипломат знущається з переляканих європейців, котрі бояться приймати Україну в НАТО. "Те, що зараз говорять європейці, на мій погляд, дуже небезпечно: мовляв, ми не хочемо їх у НАТО, тому що українці занадто ризиковані. І тому ми озброїмо їх до біса і дамо їм найсучаснішу зброю", – іронізує Кіссінджер. І додає свій висновок: "Ми озброїли Україну до такої міри, що вона стане найкраще озброєною країною з найменш стратегічно досвідченим керівництвом в Європі". Не такого визнання ми очікували, але бодай щось!!!

Колективний Захід загалом і особисто Кіссінджер таки несуть відповідальність за війну Московії проти України. "Ще 2014 р. я висловлював серйозні сумніви щодо запрошення України до НАТО. Це поклало початок серії подій, які завершилися війною"…. "Проте сьогодні я абсолютно за те, щоб Україна була прийнята в НАТО після закінчення війни. Тепер Заходу краще прийняти Україну в НАТО".

Комплекс нерішучості, попри визнання минулих помилок, досі сидить в 100-літньому Кіссінджерові та в західній дипломатії загалом. Це ті граблі, на які Захід наступає знову.

"Колективний Захід" більше боїться Путіна "в собі", ніж Путіна у кремлі. В інтервʼю чимало розмірковувань про те, що "захоче" чи не "захоче" бункерний. Наприклад, на думку Кіссінджера, "Путін не захоче віддати Крим", "він буде не задоволений". Тобто, на вулиці далеко не 2014, "друга армія світу" принижена і зазнає поразки, але частина політиків цивілізованого світу ставиться до кремлівського фюрера ніби до Хрущова в часи карибської кризи.

Це означає, що не вся західна дипломатія засвоїла уроки т.зв. "СВО" і продовжує задкувати перед уявною "величчю" кремля, попри реалії. І потрібно, напевно, ще одне геополітичне потрясіння, щоб Захід набрався внутрішньої сміливості та сказав: "Бобік здох".

Підписуйтеся на "Орестократію".