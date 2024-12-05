Хакеры ГУР провели масштабную кибератаку на 'Газпромбанк': его работа была парализована

Киберспециалисты из Главного управления разведки Минобороны Украины парализовали работу одного из крупнейших банков страны-агрессора РФ – "Газпромбанка". Была осуществлена DDoS-атака, из-за которой его клиенты потеряли доступ к онлайн-банкингу и мобильному кабинету.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Они подчеркнули, что специалисты с ГУР осуществили кибератаку на системы подсанкционного российского банковского учреждения, это произошло 3 декабря.

"Сотни тысячи россиян не смогли осуществить переводы средств и онлайн-расчеты из-за неработающих приложений "Газпромбанка". Их панические комментарии в соцсетях и жалобы на страницах банка подтверждают успех кибероперации", – отметили собеседники.

Отмечается, что хакерская атака также заблокировала работу терминалов этого банковского учреждения по всей России. К примеру, в общественном транспорте Томска перестали работать терминалы оплаты за проезд.

Аналогичная проблема накрыла общественный транспорт в Воронеже. Из-за парализованной работы терминалов "Газпромбанка" филармония в Самаре вынуждена была продавать билеты только за наличные деньги и только в кассах, ведь покупки онлайн и оплата картами были невозможны.

Российские СМИ подтвердили факт DDoS-атаки на сайт "Газпромбанка". Последний также перестал открываться на территории Франции и Германии. Кроме сайта, у клиентов российского банка не запускалось его мобильное приложение.

"Газпромбанк" входит в тройку крупнейших банков РФ, его клиентами являются около 3 млн физических и до 45 тысяч юридических лиц. В этом году 21 ноября Министерство финансов США наложило на российский банк санкции.

В частности, банк был отключен от международной платежной системы SWIFT. До этого он оперировал $180 млрд России за границей и был последним из крупных государственных банков РФ, сохранявших доступ к расчетам в основных мировых валютах, оставаясь вне списков санкций.

В дальнейшем банки Турции и ОАЭ перестали обслуживать банковские карты UnionPay, выданные российским "Газпромбанком".

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре киберспециалисты ГУР провели масштабную хакерскую атаку сразу на четыре российских банка, осуществляющих незаконную деятельность во временно оккупированном Крыму. В результате DDoS-атаки, которая длилась 24 часа, была парализована работа систем дистанционного обслуживания "Генбанка", РНКБ, "Банка Центр-Инвест" и "КредитУралБанка".

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