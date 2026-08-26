Хакеры слили секретный прогноз российского "Сбербанка" относительно войны с Украиной: о каких восьми сценариях идет речь

Хакерская группировка Black Mirror опубликовала скриншоты документов с восемью возможными сценариями окончания войны России против Украины. Они утверждают, что файл готовился для главы Сбербанка РФ Германа Грефа, который в апреле этого года отправлял его неназванному собеседнику.

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Об этом говорится в Telegram-канале киберспециалистов. При этом, судя по стилистике редактирования информации, они могли использовать искусственный интеллект.

Сценарии завершения войны РФ с Украиной

Первый сценарий предполагает победу России, вероятность которой оценивается в 7% в течение двух лет. Он предусматривает полный контроль Москвы над оккупированными территориями, но одним из условий является проведение новой волны мобилизации в России в размере 300–500 тыс. человек.

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Авторы отмечают, что мобилизация по-прежнему представляет собой большой социальный риск для кремлевского режима, поскольку может негативно повлиять на рейтинг Владимира Путина. Однако успешное наступление ВС РФ, по их мнению, может частично компенсировать потери за счет поддержки власти во время войны.

Мир на условиях России

Его оценивают в 12% в течение 12−18 месяцев. Он предусматривает сокращение поддержки Украины со стороны Запада, закрепление оккупированных территорий за РФ, частичное снятие санкций и гарантии невступления Украины в НАТО.

Заморозка конфликта с частичным ослаблением санкций

Его называют наиболее вероятным, оценивая вероятность в 32% на горизонте 6–12 месяцев. В таком случае боевые действия прекращаются по действующей линии фронта, часть антироссийских санкций может быть отменена, а членство Украины в НАТО останется заблокированным.

"Максимальная вероятность объясняется совпадением интересов всех ключевых игроков: Трамп хочет заключить соглашение до промежуточных выборов, Россия хочет закрепить за собой территории, Европа хочет стабильности, а американский электорат хочет положить конец войне", – говорится в документе.

"Корейский вариант"

Вероятность такого сценария авторы оценивают в 22%. Он предполагает стабилизацию фронта без юридического завершения войны. Причиной называют ситуацию, когда и Киев, и Москва не имеют достаточно сил для победы, но и не готовы признать поражение.

Война продлится еще три года

Его вероятность оценивается в 15 %. В документе отмечается, что Россия и Украина могут продолжать войну из-за значительных вложений в военные действия и отсутствия внешнего фактора, который заставил бы их остановиться.

Компромиссный мир

Вероятность заключения такого договора оценивается в 5%. В документе отмечается, что для этого необходимы политические изменения, к которым пока не готова ни одна из сторон.

Мир на условиях Украины и Европы

Документ предусматривает отступление ВС РФ к границам Украины 2014 или 1991 года, вступление Украины в НАТО и выплату репараций Москвой. Его оценивают всего в 2%, назвав такое развитие событий возможным лишь при условии "черного лебедя".

План "Черный лебедь"

В нем рассматриваются, в частности, ядерная эскалация, новая масштабная техногенная катастрофа, прямая война между Россией и НАТО, внутренний политический кризис в РФ или Украине, возобновление войны на Ближнем Востоке или резкий прорыв в сфере искусственного интеллекта и дронов. Вероятность такого сценария авторы оценивают в 5%.

Как сообщал OBOZ.UA, российская журналистка, телеведущая и крестница диктатора Путина Ксения Собчак стала мишенью кампании по дискредитации после публикации хакерами ее личной переписки. Неизвестные взломали аккаунты, чтобы распространять фейки, а государственные СМИ пытаются использовать ситуацию для обвинений в "государственной измене".

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