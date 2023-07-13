Хакеры слили тайные документы воевавшей под Бахмутом бригады РФ: обнародованы имена тысяч оккупантов

Хакеры украинской группы "Кибер Сопротивление" обнародовали тайные служебные документы 72-й отдельной мотострелковой бригады, которая воевала под Бахмутом. Также эта же бригада "засветилась" в боях под Харьковом и Херсоном.

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Документы опубликованы на странице "Кибер Сопротивления". У них персональные данные тысяч российских оккупантов.

В частности, были обнародованы приказы высшего руководства Вооруженных сил РФ о призыве по мобилизации и заключению контрактов на прохождение военной службы с гражданами России.

В опубликованных документах приводятся имена, фамилии, должности и звания тысяч российских военнослужащих, а также информация о времени и порядке их перемещения и перемещения техники бригады на территорию Украины.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, 72-я отдельная мотострелковая бригада "отличилась" тем, что в мае 2023 года сбежала из-под Бахмута, бросив свои позиции под давлением 3-й штурмовой бригады ВСУ. Во время этой операции украинцы воины ликвидировали 13 оккупантов.

Также известно, что сформированная в Оренбургской области РФ в августе 2022 года из добровольческих батальонов в составе 3-го армейского корпуса 72-я отдельная мотострелковая бригада уже в сентябре попала под каток украинских войск в рамках Харьковской офензивы и была почти полностью разгромлена. Уцелевшие элементы 72-й бригады были передислоцированы в Николаевскую область, где понесли потери во время южного контрнаступления ВСУ в октябре 2022 года.

Института изучения войны (ISW) даже назвал эту бригаду "символом проблем армии России"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в российских Краснодарском крае и Екатеринбурге украинские хакеры сломали российское телевидение и показали ролик с Вооруженными силами Украины и балет "Лебединое озеро".