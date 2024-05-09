Авторитарностью-тоталитарные друзья россии действуют быстрее и эффективнее демократических друзей Украины именно потому, что диктатуры способны принимать решения без лишних обсуждений, не сомневаясь и не колеблясь. С мобилизациями, кстати, точно так же.

Это — безусловная фора, которая есть у врагов Цивилизации в кровавой борьбе с ней. У них человеческая жизнь ничего не стоит. Может ли Цивилизация, нежная, сытая и хитрожопая, что-то реальное этому противопоставить, будет ответом на вопросы, кому принадлежит будущее и будет ли оно вообще. Победа россии откроет дорогу человечеству к пропасти.

Во время Первой мировой современная Цивилизация ещё не родилась, хотя уже готовилась к этому. Так что то не была война Цивилизации против диктатуры.

Во Второй мировой столкнулись две диктатуры и победила та из них, которой помогла Цивилизация. То есть победила диктатуру не она, Цивилизация (у неё самой не получалось), а другая диктатура с ней вместе.

В Холодной войне Цивилизация наконец самостоятельно победила диктатуру, но там действовали совсем иные условия в сравнении с войной настоящей.

Сейчас — первая настоящая большая война союза диктатур против Цивилизации. Это — время Ч человечества.