'Хочу к своим': в ГУР рассказали о работе нового сервиса обмена пленными

Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассказало о первой неделе работы нового сервиса "Хочу к своим". Проект дает возможность обменивать пленных украинцев на предателей и коллаборантов. И уже через неделю он доказал свою эффективность.

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Как отмечает администрация сервиса "Хочу к своим", за эту неделю один коллаборант прекратил сотрудничество с врагом. Еще одного уже поменяли. Причем второго обменяли еще при тестировании проекта.

В общей сложности, по информации ГУР, за неделю пользователи сети осуществили 165 тысяч просмотров страниц с профилями коллаборантов.

Больше украинцев заинтересовали такие коллаборанты: Ангелина Довбня, Дмитрий Коляденко, Владислав Козеев, Владимир Музыка и Максим Боковенко.

Тезка украинского шоумена Димы Коляденко Дмитрий сидит в тюрьме первый из 15 лет за госизмену. Это житель Черниговской области, который добровольно передавал захватчикам сведения о расположении блокпостов на территории поселков Репки и Задериевка, схемы помещений пограничников из "Добрянки" 105 и т.д.

"Один коллаборант уже был обменен на украинца во время обмена 17 июля. Тогда проект еще работал в тестовом режиме. Также один коллаборант прекратил сотрудничество с врагом благодаря проекту", – отметили в ГУР.

Среди других достижений – семь потенциальных коллаборантов проверяют благодаря полученной информации от внимательных граждан. Еще семь россиян изъявили желание уехать в Россию.

Тем временем ряд правозащитников заявил, что инициатива "Хочу к своим" "может противоречить нормам международного права и в результате привести к еще большим нарушениям прав человека на оккупированных Россией территориях". По крайней мере, так считают в Центре по правам человека ZMINA.

"Такая практика противоречит международному гуманитарному праву. Увольнение гражданских граждан Украины, незаконно лишенных свободы в результате российской вооруженной агрессии, должно происходить безусловно", - отмечают правозащитники.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июля из российского плена вернулись еще 95 украинцев – 88 рядовых и сержантов, а также семеро офицеров. Среди них 49 воинов ВСУ, 21 нацгвардиец, 10 военных моряков, семь из Сил территориальной обороны, пять пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта и один защитник по добровольческому формированию территориальной общины.

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