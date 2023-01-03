'Ходят слухи, что будет полная мобилизация': оккупант рассказал о ноу-хау командования и плохом обеспечении 'мобиков'. Перехват

Российский оккупант рассказал неприятную правду о ситуации на фронте. Он посетовал на нелепые приказы и планы своего командования, а также на неукомплектованность личного состава и плохое обеспечение "второй армии мира".

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Об этом стало известно из разговора оккупанта с его другом, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца). Также захватчик сказал, что разные источники сообщают о том, что сразу после Нового года в РФ может начаться всеобщая мобилизация.

После нее, по слухам, якобы должно начаться наступление.

Мобилизация оккупантам действительно нужна, ведь армия РФ продолжает нести большие потери. В одном из батальонов осталось всего 50 захватчиков, а на самом "передке", ближе всего к ВСУ, стоит один взвод из восьми человек, из которых все – это "мобики". Украинцев, по словам оккупанта, на том участке более девяти тысяч.

"Первый генерал, когда пришел, он вообще ох**л, что здесь "мобики" стоят. Где, говорит, у вас позиция спецназа? Где мы стоим, здесь спецназ должен быть...Здесь должны и фотоловушки стоять, и ПВО, и вся х**ня у нас должна быть, а у нас ни**я, кроме лопаты, ничего нет...Снайперов тоже нет, как обычно", – рассказал военный РФ.

По его словам, реально готовы к боевым действиям на их участке фронта всего 30 оккупантов – одна рота, а все остальные только злоупотребляют алкоголем. Часть захватчиков отравили местные жители.

Военных "второй армии мира", которые получили ранения, через неделю уже отправляют обратно на передовую. А командуют захватчиками генералы, которые дают им неразумные приказы.

"Этот пи**р-генерал, который ходит, типо, давайте сначала окопаетесь, а потом в атаку пойдем, е**ть", – пожаловался оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский солдат, которого отправили в Украину на войну, похвастался, как армия страны-агрессора уничтожила один из украинских поселков. Он также пожаловался на практически не обученных "мобиков" и большие потери у захватчиков.

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