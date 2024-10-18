'Хорошие результаты для приближения победы': Зеленский рассказал о подготовке к Саммиту мира, работе полиции и важных совещаниях

Украина продолжает работу по подготовке второго Саммита мира. Войну следует закончить так, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие всей стране. В то же время Киев "развивает" План победы в рамках общения с партнерами.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 18 октября. В частности, он сообщил, что в настоящее время провел несколько важных совещаний.

"Работаем с результатами наших переговоров – это и встречи в Европе, и разговоры с нашими партнерами. Был разговор с президентом Байденом. Мы готовимся к встречам в Украине с американской командой – политические, военные представители", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что ранее представители Украины – начальник Генштаба Анатолий Баргилевич и вице-премьер – министр Ольга Стефанишина – были с визитом в Вашингтоне.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский "работают со своими коллегами в Европе.

"Развиваем наш План победы в общении с партнерами", – сказал Зеленский.

Отдельно идет работа по подготовке второго Саммита мира – "настоящей дипломатии", добавил он.

"Нам нужно закончить войну так, чтобы гарантировать безопасность и покой украинцам и всей Украине. Будут соответствующие встречи руководителя Офиса (Андрея. – Ред.) Ермака и премьер-министра Украины (Дениса. – Ред.) Шмыгаля. Я благодарен каждому лидеру, каждому государству, которые восприняли наши аргументы по безопасности и готовы помогать именно так, чтобы направить сложившуюся ситуацию курсом к миру", – заявил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский заслушал доклад Сырского.

"Это фронт. Это наши направления. Это и Курская операция. Защищаем наши позиции", – прокомментировал он.

Также, по словам президента, состоялось совещание по работе железной дороги в Украине. Он выразил благодарность всем, кто работает в "УЗ", которая "во многом держит на себе нашу страну сейчас".

Докладывал и вице-премьер-министр Михаил Федоров. Комментируя доклад, Зеленский сказал, что есть хорошие результаты.

"И именно это самое главное для Украины – иметь каждый день, еженедельно результаты для нашего государства и людей. Иметь постоянно новую поддержку для нашей защиты. И иметь больше возможностей, чтобы приблизить мир. Украина в каждой ситуации должна быть лидером – предлагать решения, предлагать пути и направлять работу так, чтобы каждый партнер выигрывал от сотрудничества с Украиной", – заявил украинский лидер.

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