Возвращение ядерного оружия или НАТО и разъяснение Плана победы: главные заявления Зеленского на встрече с журналистами. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью в эфире национального телемарафона. В ходе беседы с журналистами он сделал ряд важных заявлений, в частности, о Плане победы, операции Сил обороны в Курской области и планах по увеличению объемов американской военной помощи.

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Также глава государства подчеркнул: Украина должна быть в НАТО. OBOZ.UA собрал главные заявления Зеленского в своем материале.

План победы Украины

В частности, украинский лидер рассказал, что Киев ждет визита команды Белого дома в Украину.

При этом фидбек от Вашингтона был "почти сразу", когда украинские чиновники поехали туда и работали над вопросами приглашения в НАТО и усиления ВСУ прямо сейчас.

"В ближайшее время она (команда Белого дома. – Ред.) будет здесь с теми или иными ответами относительно приглашения в НАТО и усиления нашей армии прямо сейчас", – сказал он.

На вопрос о критиках Плана победы Зеленский ответил, что у них просто нет альтернатив.

"У них нет альтернативы. Просто нет. Да, они могут сказать о замороженном конфликте. Но вопрос – что будет послезавтра, когда Путин соберется с силами снова? Почему не будет попытки повторить 2022 год? Кто гарантирует? И тут уже никто руку не поднимает" , никто не комментирует", – сказал глава государства.

"В ближайшее время она будет здесь с теми или иными ответами по приглашению в НАТО и усилению нашей армии прямо сейчас", – сказал он.

Вступление в НАТО

По словам Зеленского, Украина из США сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо, однако у Германии все еще есть скепсис по этому поводу.

"К сожалению, страны-лидеры еще не избавились от желания не закрывать полностью двери за РФ – по моему мнению, это мое впечатление", – сказал он.

В то же время президент подчеркнул, что, по его мнению, Украина должна быть в НАТО, а также напомнил о Будапештском меморандуме, который лишил наше государство ядерного оружия, но не защитил от российской агрессии:

"Я считаю, что если бы Украина не отдавала бы ядерное оружие, это был бы наш зонтик, если мы не в НАТО. Но лучше в НАТО. Но мы не получили ничего за это (избавились от ядерного оружия) и страны, которые гарантировали нам территориальное целостность Будапештского меморандума, нам не помогли и не выполнили своих обязательств".

Зеленский добавил: если посмотреть на сегодняшнюю карту мира, то войн нет либо в странах НАТО, либо в тех, которые имеют арсенал мощного оружия.

"И я не хочу, чтобы меня извращали – я сказал, что Украина отдала все, а ничего не получила", – напомнил он.

Усиление американской помощи

В ближайшие месяцы Соединенные Штаты будут максимально усиливать Украину : каждые две-три недели будут новые пакеты помощи, анонсировал Зеленский.

Размер помощи пакетов будет колебаться от полумиллиарда до 750 млн долларов.

Также президент высказался по поводу Курской операции ВСУ. Она, по его словам, остановила волну российской дезинформации о том, что РФ вроде бы побеждает.

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