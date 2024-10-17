Науседа заявил, что сейчас наихудший момент для начала переговоров с Россией: в чем причина

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал План победы, который президент Владимир Зеленский должен представить 17 октября на саммите лидеров Европейского Союза в Брюсселе. Науседа призвал поддержать Киев и заявил, что сейчас наихудший момент для переговоров РФ, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин считает, что загнал Украину в тупик.

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Соответствующее заявление президент Литвы сделал во время общения с журналистами в четверг, прибывая на саммит лидеров ЕС. В частности, Науседа отметил, что в Плане победы перечислены инициативы, которые союзники Киева не смогли выполнить.

Это и приглашение в НАТО, по которому в Вильнюсе и Вашингтоне не могли достичь консенсуса, а также разрешение на дальнобойные удары по РФ западное оружие, что тоже не нашло полной поддержки.

"Ничего нового (в Плане победы. – Ред.)", – сказал политик.

Он добавил, что план Зеленского – это и желание и способность Запада поддерживать Украину.

"Наши сомнения – самый быстрый путь к эскалации. Если мы поддержим Украину, если она будет успешнее на поле боя, это создаст давление на Путина, чтобы он пошел на переговоры. Сейчас он считает, что у него есть преимущество, он думает, что загнал Украину в тупик, и это самый плохой момент для начала переговоров, потому что РФ чувствует, что она на более сильных позициях", – сказал Науседа.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский 17 октября представит свой План победы в Брюсселе. Накануне он официально объявил его пункты в Верховной Раде, заявив, что западные партнеры отреагировали на план практически. Сейчас команды сосредоточены на проработке деталей эффективной поддержки, рассказал глава государства.

По словам Зеленского, если реализация Плана победы начнется в ближайшее время, то войну будет реально закончить в 2025 году. Однако это требует срочных действий, прежде всего от союзников, подчеркнул украинский лидер.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что План победы не предусматривает освобождения всех оккупированных территорий военным путем. Основная идея плана – заставить Москву покинуть эти территории, поскольку цена за их содержание станет для нее слишком большой.