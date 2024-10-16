Зеленский во время презентации Плана победы озвучил возможный срок завершения войны в Украине

Если реализация Плана победы Украины начнется в ближайшее время, то полномасштабную войну, как ожидает президент Владимир Зеленский, будет реально закончить в 2025 году. Однако это требует срочных действий, в первую очередь – от партнеров.

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Президент презентовал публичную часть Плана победы 16 октября. Выступая перед парламентариями, он сказал: если начать двигаться сейчас, то завершить войну, возможно, удастся не позже, чем в следующем году. Соответствующая запись опубликована на YouTube-канале ОП.

"Срочность Плана победы – именно сейчас. Это пункты, большинство которых рассчитаны по времени", – заявил глава государства.

Он уверен, что нашу стратегию можно реализовать. "Это зависит от партнеров. Подчеркиваю: от партнеров. Это точно не зависит от России", – сказал Зеленский.

Напомним: утром в среду, 16 октября, президент выступил в Верховной Раде с речью, презентовав План победы из пяти пунктов:

Первый – приглашение Украины в НАТО уже сейчас.

Второй – оборона против агрессора и деоккупация; ключом к реализации является поддержка Запада и увеличение собственного производства (+ секретное приложение, переданное союзникам, у которых есть потенциал военной помощи).

Третий – стратегический пакет сдерживания; по словам Зеленского, это размещение на нашей территории неядерного комплекса, способного защитить Украину от угроз со стороны РФ (+ секретное приложение, которое получили США, Великобритания, Франция, Италия, Германия и получат еще некоторые государства).

Четвертый – касается стратегического экономического потенциала Украины (+ тайное приложение, "которое передается только определенным партнерам"); также предполагает использование экономического давления на Россию, в том числе через ограничения на нефть и экспорт.

Пятый – рассчитанный на послевоенное время; Украина получит один из самых опытных военных контингентов, который станет гарантией безопасности в Европе.

Отметим, что публично были раскрыты не все конкретные предложения. Страны-партнеры, которым уже представлен План, "отнеслись к нему практично и внимательно".

По словам президента, "команды сосредоточены на деталях для действенной поддержки".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина предлагает США, а также другим партнерам – в частности ЕС – заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в стране критических ресурсов стоимостью в триллионы долларов. Кроме того, в документе планируется прописать совместное инвестирование и использование экономического потенциала.

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