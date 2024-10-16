'Россия не ищет честного мира. Путин хочет только войны': Зеленский выступил в Раде и представил План победы. Главные тезисы

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, выступил в Верховной Раде с речью. В частности, глава государства представил новый стратегический План Победы, направленный на достижение решительных шагов в войне и дальнейшее развитие страны.

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Этот план представляет собой стратегию принуждения государства-агрессора России к справедливому завершению войны. Трансляция велась на странице главы государства.

"План победы Украины – это план усиления нашего государства, усиление наших позиций. Чтобы быть достаточно прочными в завершении войны. Чтобы Украина была со всеми мускулами. Этот План возможно реализовать. Это зависит от партнеров. Подчеркиваю: от партнеров. Это точно не зависит от партнеров. России. Каждый в мире видит, что Россия не ищет честного мира. да, чтобы война закончилась. Безотносительно к тому, чего хочет Путин. Мы все должны изменить обстоятельства так, чтобы Россия была принуждена к миру", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что два года назад на саммите "Группы двадцати" в Индонезии была предложена Формула мира — стратегия для остановки российской агрессии против Украины и восстановление справедливости на основе принципов Устава ООН. За это время поддержка Формулы поступила почти от ста стран. Зеленский выразил благодарность каждой из них.

"Мы успешно провели инаугурационный Саммит мира, подтвердивший эффективность этого формата для завершения войны. Однако Россия продолжает уклоняться от честной дипломатии, выдвигая ультиматумы во время обстрелов. Это нужно остановить. Ни один российский ультиматум не повлияет на Украину, ведь наше единство — основа нашей силы". .План победы направлен на укрепление Украины, чтобы не только защитить наши позиции, но и проложить путь ко второму Саммиту мира, который должен поставить точку в войне. Я хочу публично представить этот план и обращаюсь к вам за поддержкой Украины", – сказал глава государства. .

По его словам, план победы направлен на укрепление Украины, что позволит не только защитить ее позиции, но и создать условия для второго саммита мира. Президент призвал к срочному воплощению плана, подчеркивая, что большинство его пунктов имеют четкие временные рамки, и, если начать действовать сейчас, война может завершиться к следующему году.

Зеленский подчеркнул, что российская агрессия не может быть "заморожена" или рассматриваться в контексте территориальных уступок. План победы нацелен на то, чтобы заставить Россию достичь согласия на Саммите мира и завершить войну.

"И мы должны честно говорить – украинцы и все наши партнеры: если мы не усилимся сейчас, Путин успеет усилиться в следующем году так, чтобы навсегда отвергнуть дипломатию. Россия должна проиграть в войне против Украины. И это не "замораживание". И это не торговля территорией или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать План победы, чтобы заставить Россию быть на Саммите мира и готовы закончить войну", - подчеркнул глава государства.

План победы Зеленского

Проект содержит пять пунктов, три из которых секретны. Четыре из этих пунктов касаются текущей военной ситуации, а пятая – планируется на послевоенный период.

Первый пункт носит геополитический характер: он предусматривает приглашение Украины в НАТО уже на этом этапе.

Зеленский подчеркнул, что Россия десятилетиями пользовалась геополитической неопределенностью в Европе, в частности тем фактом, что Украина не является членом НАТО. Именно это побудило Россию посягать на украинскую безопасность.

"Теперь факт приглашения для Украины в НАТО может стать действительно фундаментальным для мира. Мы понимаем, что членство в НАТО - это вопрос дальнейшего, а не настоящего. Но Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышны. Россияне должны это почувствовать - что их царь проиграл геополитически", – сказал он.

Он считает, что приглашение – это мощный шаг, требующий лишь решительности. Сегодня оно символизирует гораздо больше, чем просто НАТО.

"Решимость в вопросе НАТО для Украины означает также неизбежность евроинтеграции для Украины и безальтернативность демократии в Украине. Именно поэтому это начальный пункт плана победы. Свидетельство решительности. Безусловное приглашение сейчас", – добавил президент.

Второй пункт касается обороны: его реализация предполагает продолжение операций на территории врага, а также поддержку от партнеров по формированию резервных бригад, улучшение противовоздушной обороны, снятие ограничений на удары по военным объектам и предоставление дальнобойных возможностей.

"Это реалистично – защищать наши позиции на поле боя в Украине и одновременно возвращать войну на территорию России, чтобы россияне действительно чувствовали, что такое война, и – несмотря на российскую пропаганду – начинали разворачивать ненависть в сторону Кремля. Мы не наивны", – сказал Зеленский .

Он подчеркнул, что есть четкий перечень оружия, которое способно поддерживать такую силу наших воинов, а благодаря Курской операции мы увидели, что у Путина нет достаточно силы, чтобы держаться, когда Украина давит действительно крепко.

Третий пункт связан со сдерживанием и имеет секретное приложение. Когда Россия узнает его условия, это может побуждать ее к переговорам. Речь идет о возможности размещения неядерного сдерживающего пакета для защиты Украины от любых угроз.

"Российское руководство агрессивно действует только тогда, когда убеждено, что не получит адекватного разрушительного ответа. Когда Россия знает, что ответ будет, и понимают, какой это будет ответ, – они выбирают переговоры и стабильное сосуществование даже со стратегическими противниками. Благодаря этому – сдерживание России от агрессии возможно и в отношении Украины и всей Европы", – подчеркнул Зеленский.

Четвертый пункт акцентирует внимание на стратегическом экономическом потенциале: он содержит секретное приложение. Предлагается заключить соглашение между США и ЕС, направленное на защиту ресурсов и использование экономического потенциала Украины, что может обеспечить мир через экономическую силу.

Президент отметил, что Украина владеет значительными природными ресурсами, включая критически важные металлы, стоимость которых оценивается в триллионы долларов США. Среди этих ресурсов – уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные материалы, которые могут усилить позиции как России и ее союзников, так и Украины и демократического мира в глобальной конкуренции.

Он подчеркнул, что месторождения критических ресурсов в Украине вместе с ее потенциалом в производстве энергии и продовольствия являются одними из основных целей агрессии России в войне.

По словам Зеленского, соглашение с США станет важным дополнением к существующей системе экономического давления на Россию, включающей санкции, ограничение цен на нефть и экспортные запреты.

Пятый пункт касается послевоенного периода: Украина получит опытный военный контингент, способный обеспечить безопасность в Европе. Если партнеры согласятся, украинские подразделения могут заменить американские войска в Европе после войны.

"После этой войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов. Это люди – наши воины, которые будут обладать реальным опытом современной войны, успешным опытом применения западного оружия и разносторонним опытом взаимодействия с военными НАТО", – заявил Зеленский.

Он отметил, что этот украинский опыт должен использоваться для укрепления обороны Альянса и обеспечения безопасности в Европе.

"Это достойная миссия для наших героев. Предполагаем в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями. После войны. Украинцы доказали, что могут быть той силой, которую российское зло не справится. И я благодарен каждому партнеру – всем, с кем мы обсудили эту перспективу на послевоенное время, – благодарен за уважение к украинцам и нашей способности быть непреодолимыми в Альянсе с партнерами", – добавил он.

Напомним, что посол Украины в Германии Алексей Макеев недавно заявлял, что Киев готовится в ближайшие дни представить свой детальный План победы в войне.

Эта стратегия, по словам дипломата, будет включать военные, дипломатические и экономические меры, направленные на то, чтобы вынудить Российскую Федерацию прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

В ходе визита в США Зеленский представил План победы президенту Джо Байдену, а также обоим кандидатам в президенты Штатов. Подводя итог поездке, украинский лидер заявил, что можно силой заставить Россию уважать правила, а Украина получила полную поддержку стратегии приближения мира.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен недавно заверил, что США тщательно изучают представленный Зеленским План победы. Вашингтон также определяется с дальнейшими шагами, которые бы помогли украинцам победить в войне с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский подтвердил, что получение приглашения в НАТО является частью Плана победы. По мнению главы государства, приглашение Украины в НАТО и будущее членство были бы реальными шагами к миру.

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