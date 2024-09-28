"Силой можно заставить РФ уважать правила": Зеленский подвел итоги визита в США, вспомнил о плане победы, помощи и декларацию G7

Вечером, 28 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги визита в США. В частности, он упомянул о плане победы, помощи партнеров и декларации G7.

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Об этом украинский лидер сказал в традиционном обращении. По мнению Владимира Зеленского, силой можно вынудить Россию уважать правила. Он также добавил, что Украина получила полную поддержку стратегии приближения к миру.

"Возвращаемся домой из Соединенных Штатов. Многие задачи за этот визит реализовали. Спасибо Президенту Байдену за самый большой за все время пакет поддержки - почти 8 миллиардов долларов. Это оружие для фронта, и ПВО для наших городов, и расширение тренировочной миссии F-16", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что представил президенту США План победы.

"Мы договорились, что уже вскоре в Германии в формате "Рамштайна" обсудим наши шаги вместе с союзниками. Октябрь – время решений", – подчеркнул президент.

По словам Владимира Зеленского, уже сейчас принято решение о важном продлении комплекса сделок безопасности. А именно декларация G7+ по восстановлению. По его мнению, это четкий сигнал, что вместе с союзниками возобновим нормальную жизнь после войны. Потому что более 30 стран уже с Украиной в этом.

"Будут и двусторонние договоренности – будем увеличивать количество стран. Спасибо Соединенным Штатам и президенту Байдену за это лидерство", – добавил президент.

Также он поблагодарил Конгресс Соединенных Штатов за неизменную двухпартийную поддержку и желание помочь Украине выиграть войну.

"Сенаторы, члены Палаты представителей – все, кто видит, как многое можем сделать вместе. Мы получили полную поддержку стратегии приближения мира – мира благодаря силе", - подчеркнул президент. Он также рассказал, что провел встречи с двумя кандидатами в президенты США.

"Это важно. Встреча с Камалой Гаррис – все важные акценты прозвучали, почти часовой разговор. Встреча с Дональдом Трампом – это вторая наша встреча с девятнадцатого года, и именно сейчас, когда так важно. Спасибо за внимание к деталям нашего Плана победы" , – отметил президент. Он поблагодарил также всех, кто помогает останавливать российский террор и понимает, что только силой можно заставить Россию уважать правила и придерживаться базовых документов мира.

"Жизнь базируется на принципах и законе тогда, когда нельзя ее разрушить насилием. Именно поэтому так нужно единство. Единство союзников, единство мира, чтобы остановить Россию, эту войну и гарантировать настоящий честный мир. Мир, которого Украина хочет больше, чем любой. кто в мире, и какой обязательно будет. Слава Украине!", – резюмировал свое традиционное обращение президент.

Как сообщал OBOZ.UA, перед переговорами с Владимиром Зеленским Дональд Трамп еще раз пообещал быстро закончить войну в Украине в случае своей победы на выборах и заявил, что еще до инаугурации найдет "хорошее" решение для обеих сторон.

Ранее Зеленский встретился с Байденом и вице-президентом, кандидатом в президенты США Камалой Гаррис и представил им свой План победы. Теперь этот план будут прорабатывать специалисты из команд обоих президентов.

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