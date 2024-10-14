Когда будет обнародован План победы Украины и что он предусматривает: Макеев раскрыл подробности

Украина готовится представить свой детальный план победы в войне с Россией. Как сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев, этот документ будет обнародован в ближайшие дни.

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План охватывает несколько важных направлений, направленных на завершение войны в пользу Украины. Об этом сообщает Tagesschau.

В частности, план победы будет включать военные, дипломатические и экономические меры, направленные на то, чтобы вынудить Россию прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

Также одним из ключевых элементов стратегии есть усиление санкционного давления на Россию.

Стоит отметить, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, в ближайшие дни представит украинцам План победы. Основные акценты уже известны, но президент предоставит дополнительные детали.

В Офисе президента Украины ранее сказали, что украинцам представят для ознакомления План победы президента Владимира Зеленского, но не в полном объеме. Ряд его деталей пока закрыт.

Как сообщалось ранее, в ходе визита в США Зеленский представил План победы президенту Джо Байдену, а также обоим кандидатам в президенты Штатов. Подводя итог поездкам, украинский лидер заявил, что можно силой заставить Россию уважать правила, а Украина получила полную поддержку стратегии приближения мира.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен недавно заверил, что США тщательно изучают представленный Зеленским План победы. Вашингтон также определяется с дальнейшими шагами, которые бы помогли украинцам победить в войне с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден заявил, что Украина выиграет войну, начатую против нее Россией. Соединенные Штаты Америки будут продолжать стоять рядом с ним на этом пути.

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