У Зеленского заявили, что украинцам представляют План победы, но не в полном объеме: в чем причина

Украинцам представляют для ознакомления План победы президента Владимира Зеленского, однако не в полном объеме. Ряд его деталей пока является закрытым.

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Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона. Как сказал чиновник, План победы после презентации западным партнерам будет представлен украинцам, что было обещано властями, но некоторые положения документа останутся закрытыми.

По словам Ермака, некоторые этапы Плана победы носят "чувствительный характер" и определенные детали пока следует хранить в тайне, чтобы не раскрыть информацию врагу.

"Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому, безусловно, некоторые детали этого плана закрыты. Но вы знаете, важно реализацию этого плана увидеть на вражеской территории", – сказал политик.

Ермак также выразил уверенность, что украинцы поймут необходимость сокрытия деталей Плана победы, поскольку они "очень умны и часто лучше политиков понимают ситуацию".

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе визита в США Зеленский представил План победы президенту Джо Байдену, а также обоим кандидатам в президенты Соединенных Штатов. Подводя итоги поездки, украинский лидер заявил, что РФ можно силой заставить Россию уважать правила, а Украина получила полную поддержку стратегии приближения мира.

Накануне Байден опубликовал видео о его недавних переговорах с Зеленским и подтвердил намерение поддерживать Украину. Он заявил, что Украина выиграет эту войну и США будут продолжать стоять рядом с ней на этом пути.