'Украина победит в этой войне': Байден сделал громкое заявление и заверил в дальнейшей поддержке

Украина выиграет эту войну. И Соединенные Штаты Америки будут продолжать стоять рядом с ними на этом пути.

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Об этом президент США Джо Байден написал в соцсети Х(Twitter). Также он опубликовал видеоролик о его недавних переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. В нем Байден подтвердил намерение поддерживать Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден отверг угрозы российского диктатора Владимира Путина, пригрозившего НАТО войной в случае разрешения союзников на дальнобойные удары Украины по целям в РФ. Американский лидер сказал, что не думает об этом.

В то же время, СМИ информировали, что Лондон позволит бить Storm Shadow по целям в РФ, однако в ближайшее время официально об этом не будут объявлять, чтобы избежать "лишних провокаций".

По итогам визита в Европу Блинкен сообщил, что в Киеве имел обстоятельные обсуждения с украинскими политиками по поводу их видения развития войны и потребностей Украины. Однако американский министр воздержался от комментариев по поводу того, готовы ли США дать согласие на удары по территории РФ.

На ХХ-й встрече Ялтинской европейской стратегии 13 сентября Зеленский заявил, что Украина нуждается в достаточной дальнобойности, чтобы заставить РФ искать мира и призвал союзников к соответствующим результативным решениям.

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