'Украина нуждается в достаточной дальнобойности': Зеленский обратился к участникам встречи Ялтинской европейской стратегии. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в достаточной дальнобойности, чтобы изменить ход войны и заставить РФ искать мир. Он призвал партнеров к соответствующим результативным решениям.

Видео дня

С таким заявлением глава государства обратился к участникам ХХ ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии. Видео выступления было опубликовано в официальном Telegram-канале Зеленского.

В частности, президент сказал, что, пока Украина ожидает поставок обещанных систем противовоздушного обора, прежде всего Patriot, от партнеров, Россия продолжает наносить удары по Европе.

По словам Зеленского, российскому диктатору Владимиру Путину для этого не требуется никаких разрешений на дальнобойность.

"Каждый, кто просто видит на карте, откуда Россия наносит удары, где готовит силы и держит резервы, где располагает военные объекты и использует логистику, – каждый, кто все это видит, очевидно понимает, для чего Украине дальнобойность", – заявил он.

По словам Зеленского, об этом он подробно говорил с главой Госдепа США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми.

"Надеюсь, что после нашего разговора уже не может быть ни одного незакрытого вопроса о том, почему Украина нуждается в достаточной дальнобойности. Я хочу подчеркнуть: достаточной. Достаточной не для того, чтобы просто сказать, что решение есть. Дальнобойности, достаточной для того, чтобы изменить ход войны и заставить Россию искать мир. И мы очень надеемся на партнеров, надеемся на результат от партнеров", – призвал глава украинского государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 сентября в Киеве побывали с визитом Энтони Блинкен и Дэвид Лемми, принявшие участие в саммите Крымской платформы. Западные СМИ утверждали, что во время встречи с Зеленским они могли передать разрешение Киеву на применение западных дальнобойных вооружений для ударов по России.

Впоследствии медиа информировали, что Великобритания позволит Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в России, однако в ближайшее время официально об этом не будут объявлять во избежание "лишних провокаций".

По итогам визита в Европу Блинкен сообщил, что в Киеве имел обстоятельные обсуждения с украинскими чиновниками по поводу их видения развития войны и их потребностей. Однако он воздержался от комментариев, готов ли Вашингтон дать согласие на удары по территории России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!