'Я не много думаю о Путине': Байден намекнул на разрешение бить по территории РФ западным оружием

Президент США Джо Байден отверг угрозы российского диктатора Владимира Путина, пригрозившего НАТО войной в случае разрешения союзников на дальнобойные удары Украины по целям в РФ. Американский лидер сказал, что не думает об этом.

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Соответствующее заявление Байден сделал время встречи по вопросам внешней политики с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает The Guardian. Саммит состоялся в Белом доме в пятницу, 13 сентября.

В частности, он заявил, что не приемлет версию, что использование Украиной западных ракет Storm Shadow для бомбардировки целей в России якобы будет равносильно началу войны НАТО с Москвой.

"Я не думаю много о Владимире Путине", – сказал Байден.

После встречи Стармер сказал журналистам, что она не была посвящена конкретному решению по Storm Shadow.

"Ну, у нас была долгая и продуктивная дискуссия по ряду проблем, включая Украину, как и следовало ожидать, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, стратегически говоря о тактических решениях", – сказал он.

Байден в свою очередь указал, что эта тема обсуждалась лидерами и их командами. В ответ на вопрос прессы о том, как скоро он готов позволить Украине запустить ракеты по целям в глубине РФ, президент США сказал: "Мы собираемся обсудить это сейчас".

Британские ракеты Storm Shadow могут поражать цели на расстоянии не менее 300 км, и Украина хочет использовать их для бомбардировки авиабаз, ракетных позиций и других военных целей в глубине РФ, напоминает The Guardian.

Как писал OBOZ.UA, 11 сентября в Киев приезжали с визитом руководитель Госдепа США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лемми для участия в саммите Крымской платформы. По данным СМИ, во время встречи с президентом Владимиром Зеленским оба дипломата якобы должны были передать Украине разрешение на применение западного оружия для ударов по России.

Впоследствии СМИ информировали, что Лондон позволит бить Storm Shadow по целям в РФ, однако в ближайшее время официально об этом не будут объявлять во избежание "лишних провокаций".

По итогам визита в Европу Блинкен сообщил, что в Киеве имел обстоятельные обсуждения с украинскими политиками по поводу их видения развития войны и потребностей Украины. Однако американский министр воздержался от комментариев относительно того, готовы ли США дать согласие на удары по территории РФ.

На ХХ-й встрече Ялтинской европейской стратегии 13 сентября Зеленский заявил, что Украина нуждается в достаточной дальнобойности, чтобы заставить РФ искать мир и призвал союзников к соответствующим результативным решениям.

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