'Вопрос дней': в ОП уточнили, когда украинцам покажут План победы

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, уже в ближайшие дни представит украинцам План победы. Основные акценты уже известны, но президент предоставит дополнительные детали.

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Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк во время телемарафона. По его словам, эта презентация важна для того, чтобы граждане поняли, на каком этапе находится война и какие шаги предпринимаются для победы.

Подоляк подчеркнул, что Зеленский сможет четко и эффективно донести суть программы.

"Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно. Потому что важно понимать, на каком мы этапе войны, что делаем. Я думаю, что президент достаточно эффективно эту презентацию проведет", – пояснил он.

Подоляк добавил, что хотя ключевые моменты плана уже известны, президент добавит конкретные детали, объясняющие механизмы реализации плана принуждения.

Советник руководителя ОПУ также напомнил о Формуле мира, отражающей четкую позицию Украины относительно условий и формата будущих.

"Есть Формула мира, которая четко фиксирует позиции Украины относительно переговорного процесса: на базе чего он должен состояться, и как к этому переговорному процессу прийти, чтобы не было этих спекуляций, почему должен работать план принуждения и как именно он будет работать. Я думаю, президент презентацию такую проведет в ближайшие дни", – сказал он.

Напомним, на днях итальянские СМИ заявили, что Украина якобы готова к прекращению огня на нынешней линии фронта в обмен на определенные обязательства Запада. В Офисе президента эту информацию опровергли и заявили, что Украина стремится к справедливому миру.

Как сообщал OBOZ.UA, в Офисе президента Украины сказали, что украинцам представят для ознакомления План победы президента Владимира Зеленского, но не в полном объеме. Ряд его деталей пока закрыт.

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