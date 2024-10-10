'У нас есть формула мира': в ОП отреагировали на скандальную статью о якобы готовности Украины к прекращению огня в обмен на обязательства Запада

На днях итальянские СМИ заявили, что Украина якобы готова к прекращению огня по нынешней линии фронта в обмен на определенные обязательства Запада. В Офисе президента эту информацию опровергли и заявили, что Украина стремится к справедливому миру.

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Также там подчеркнули, что все свои требования Киев четко изложил в Формуле мира. Об этом в комментарии OBOZ.UA сообщили в Офисе президента.

В ОП заверили, что абсолютно все переговоры с западными партнерами по усилению позиций Украины основываются на Формуле мира. Также отмечается, что в Плане победы, которые вскоре будет представлен ряду европейских стран, изложены позиции, как реализовать Формулу мира.

"У нас есть Формула мира, там абсолютно четко указано, как Украина видит справедливый мир, и именно на такой основе продолжаются переговоры с партнерами по усилению позиций Украины. План победы, который на днях будет представлен Британии, Франции, Италии и Германии, является инструментом, чтобы подтолкнуть ситуацию к реализации Формулы мира", – сообщили в Офисе президента.

Стоит отметить, что итальянская газета Corriere della Sera писала о якобы готовности Украины заморозить текущую линию фронта. В материале говорится, что руководство Украины якобы готово к прекращению огня по нынешней линии в обмен на некоторые обязательства Запада.

В этом аспекте итальянские СМИ пишут о гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов по образцу тех, которые американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам. Также говорится, что одним из обязательств Запада должно стать гарантированное вступление Украины в Европейский Союз.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что получение приглашения в НАТО является частью Плана победы. По мнению главы государства, приглашение Украины в НАТО и будущее членство были бы реальными шагами к миру.

Ранее в Офисе президента Украины ранее сказали, что украинцам представят для ознакомления План победы президента Владимира Зеленского, однако не в полном объеме. Ряд его деталей пока закрыт.

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