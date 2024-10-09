'Первым пунктом является приглашение в НАТО': Зеленский в Хорватии рассказал о Плане победы Украины

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что получение приглашения в НАТО является частью Плана победы. По мнению главы государства, приглашение Украины в НАТО и будущее членство были бы реальными шагами к миру.

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Об этом он сказал во время выступления на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" в Хорватии в среду, 9 октября. Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Путин геополитически проиграет, когда наше государство станет членом Североатлантического союза.

Как отметил президент, Россия должна признать, что у Европы есть границы и независимые государства, и каждое из них имеет право выбирать свое будущее. Принятие Москвой этой реальности может начаться только с понимания того, что Украина никогда больше не будет покорена.

"Ваши страны и люди заинтересованы в таком результате так же, как и мы. Вот почему приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру. Без геополитической определенности мир невозможен. Поэтому я благодарю всех тех, кто сегодня настроен по-настоящему решительно", – сказал Зеленский.

Он также пояснил, что План победы – это усиление Украины как геополитически, так и на поле боя тем или иным форматом диалога с агрессором. Это мост к Саммиту мира, отметил президент.

"Сейчас Россия избегает честной дипломатии. И именно поэтому мы в Украине разработали план действий, который может преодолеть разрыв между нынешней ситуацией и успешным проведением Саммита мира. Для нас это План победы. Для каждой из ваших стран это план надежной стабильности. Когда План будет полностью реализован, Россия потеряет способность угрожать нам, угрожать Европе", – добавил политик.

План был представлен Соединенным Штатам, сейчас Украина делится его положениями со всеми, кто может помочь достичь его целей.

"В октябре, ноябре и декабре у нас есть реальный шанс сдвинуть ситуацию в сторону мира и долговременной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор в пользу решительных действий для завершения войны не позднее 2025 года", – отметил Зеленский.

Напомним, что в ходе визита в США Зеленский представил План победы президенту Джо Байдену, а также обоим кандидатам в президенты Штатов. Подводя итог поездки, украинский лидер заявил, что можно силой заставить Россию уважать правила, а Украина получила полную поддержку стратегии приближения мира.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен недавно заверил, что США тщательно изучают представленный Зеленским План победы. Вашингтон также определяется с дальнейшими шагами, которые бы помогли украинцам победить в войне с Россией.

В офисе президента Украины ранее сказали, что украинцам представят для ознакомления План победы президента Владимира Зеленского, однако не в полном объеме. Ряд его деталей пока закрыт.

Как сообщал OBOZ.UA:

–в среду Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Хорватию и провел разговор с премьер-министром Андреем Пленковичем. Переговоры, в частности, касались оборонного сотрудничества, реабилитации раненых военных и восстановления Украины.

– На саммите в хорватском Дубровнике Зеленский также заявил, что документ "Основы мира", в котором будут изложены детальные условия для справедливого завершения войны, будет готов к ноябрю.

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