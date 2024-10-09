Ситуация на фронте создает возможность закончить войну не позднее 2025 года, – Зеленский

Пока ситуация на фронте создает возможность закончить российско-украинскую войну. И это может произойти не позже 2025 года.

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Такое мнение в ходе саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" высказал президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие проходит в городе Дубровник (Хорватия).

"В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуть ситуацию в сторону мира и крепкой стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор. Выбор для решительных действий, чтобы закончить войну не позже 2025 года", – заявил украинский лидер.

Кроме того, президент рассказал, что документ "Основы мира", в котором будут изложены подробные условия для справедливого завершения войны, будет готов к ноябрю. Глава государства подчеркнул, что Россия избегает честной дипломатии, поэтому Украина разработала план действий, который может преодолеть разрыв между нынешней ситуацией и успешным проведением Саммита мира.

"Для нас это План победы. Для каждой из ваших стран это план надежной стабильности. Когда План будет полностью реализован, Россия потеряет способность угрожать Европе", – отметил президент.

Владимир Зеленский добавил, что в первом пункте Плана победы говорится, будет ли преодолена проблема дефицита геополитической определенности в Европе. По его словам, без этого мир невозможен. Именно поэтому реальными шагами к нему являются приглашение в НАТО и будущее членство Украины в Альянсе.

Кроме того:

– Хорватия выделила 10 млн евро на разминирование в Украине и продолжит предоставлять необходимое для этого оборудование.

– Хорватия обязуется поддерживать вступление Украины в ЕС и НАТО и содействовать привлечению России к ответственности и возмещению ущерба, нанесенного агрессией.

– Стоит отметить, что с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году общий объем предоставленной Хорватией Киеву помощи составил около 300 млн евро.

С деталями соглашения между Украиной и Хорватией, которое президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подписали в среду, 9 октября, можно ознакомиться в материале OBOZ.UA.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 октября прибыл с официальным визитом в Хорватию. Он провел разговор с премьер-министром страны Андреем Пленковичем, в частности, относительно оборонного сотрудничества, реабилитации раненых защитников и восстановления Украины, а также в программе визита – встречи с представителями других стран региона.