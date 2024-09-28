'При необходимости рассмотрим дополнительные действия': Блинкен заверил, что США 'тщательно изучают' План победы Зеленского

Соединенные Штаты Америки тщательно изучают представленный президентом Украины Владимиром Зеленским План победы. Вашингтон также определяется с дальнейшими шагами, которые бы помогли украинцам победить в войне с Россией.

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Администрация действующего президента Джо Байдена сохраняет приверженность "успеху Украины" в защите от агрессивного полномасштабного вторжения РФ. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке 28 сентября, отмечает "Голос Америки".

Общаясь с журналистами на полях Генассамблеи ООН, Блинкен подтвердил приверженность Вашингтона поддержке Украины. Для того чтобы помочь украинскому народу защититься от российской агрессии, Америка "значительно увеличила поддержку Украины", объявив о выделении пакета помощи на сумму более 8 млрд долларов.

"Мы сделали важные шаги, чтобы поддержать народ Украины, который защищается от продолжающейся российской агрессии и продолжает отстаивать свой суверенитет и независимость, свое право решать свое собственное будущее", – заявил Блинкен.

Он добавил, что упомянутой помощи должно хватить до завершения каденции Байдена.

Госсекретарь США сообщил, что Белый дом внимательно изучает презентованный Зеленским во время встречи с Байденом в Вашингтоне План победы Украины в войне.

По его словам, США вместе с другими партнерами Украины с учетом этого плана при необходимости рассмотрят "дополнительные действия", которые помогли бы нашему государству победить. Это уточнение он сделал в ответ на вопрос, получит ли Украина разрешение на применение западных вооружений для ударов по территории РФ.

"Мы очень тщательно это изучаем, включая то, что мы или другие партнеры Украины должны были бы предпринять, – если нужно, – дополнительные действия, чтобы помочь им достичь этого успеха", – сказал Блинкен.

По его словам, президент Байден "очень четко заявил, что он предан успеху Украины".

"Он также стремится убедиться, что у них есть то, что им нужно для эффективной защиты. Я говорил это много раз и скажу снова, каждый шаг на этом пути мы приспосабливали и адаптировали к потребностям, и я убежден, что мы будем продолжать это делать", – подчеркнул госсекретарь США.

В то же время, Блинкен убежден, что мир поддерживает борьбу Украины за справедливость.

"На Совете Безопасности во вторник подавляющее большинство стран осудили жестокую захватническую войну России и призвали к справедливому и длительному миру на основе Устава Организации Объединенных Наций", – напомнил он.

Решающее значение для достижения справедливости, по мнению госсекретаря США, оказывает давление на Иран, Северную Корею и Китай, который является еще одним постоянным членом Совета Безопасности ООН. Международное сообщество должно убедить их "прекратить оказывать оружие, артиллерию, технику и другую поддержку, используемую Путином для разрушения украинских домов, энергетических сетей и портов".

Напомним, ранее Зеленский рассказал о новом пакете помощи от США и переговорах по безопасности. Он заявил, что заявил, что представил План победы Соединенным Штатам Америки – американским чиновникам подробно рассказали о каждом его пункте. Далее команды Киева и Вашингтона будут работать, чтобы "наполнить каждый шаг и каждое решение".

"Благодарю стремление реализовать именно такой путь, чтобы Украина выиграла. Спасибо за беспрецедентный военный пакет и соответствующие решения – большой пакет, объем почти 8 миллиардов. Это поддержит наших воинов и весь наш народ, в частности, есть хорошие вещи для ПВО перед зимой. Были встречи в Конгрессе США - полная поддержка. Обе партии, обе палаты. Благодарен всем сенаторам, всем членам Палаты представителей за разговоры, за дружеские советы и за вопросы, которые действительно позволяют добиться важных результатов, нашей общей силы и мира благодаря силе", – подчеркнул глава государства.