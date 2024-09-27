'Сильные позиции для Украины – это более быстрый мир': Зеленский рассказал о новом пакете помощи от США и переговорах по безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что представил План победы Соединенным Штатам Америки – американским чиновникам подробно рассказали о каждом его пункте. Далее команды Киева и Вашингтона будут работать, чтобы "наполнить каждый шаг и каждое решение".

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В обращении к украинцам и миру в конце 947-го дня войны глава государства подчеркнул, что сильные позиции для Украины – это более быстрый мир. Зеленский подвел итоги визита в США.

"Все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать", – заявил он.

На следующей встрече в формате "Рамштайн" партнеры будут обсуждать содержание пунктов Плана победы, отметил президент.

Зеленский сообщил, что вместе с главой Штатов Джо Байденом обсудили все пункты Плана, "прошли все ключевые вещи, все ключевые решения".

"Благодарю за стремление реализовать именно такой путь, чтобы Украина выиграла. Спасибо за беспрецедентный военный пакет и соответствующие решения – большой пакет, объем почти 8 миллиардов. Это поддержит наших воинов и весь наш народ, в частности, есть хорошие вещи для ПВО перед зимой. Были встречи в Конгрессе США – полная поддержка. Обе партии, обе палаты. Благодарен всем сенаторам, всем членам Палаты представителей за разговоры, за дружеские советы и за вопросы, которые действительно позволяют достичь важных результатов, нашей общей силы и мира благодаря силе", – сказал он.

Как и планировалось, План победы был представлен обоим кандидатам в президенты – и Камале Харрис, и Дональду Трампу.

"Для Украины важно, чтобы Америка понимала Украину напрямую. Именно так и есть. Эту российскую войну надо заканчивать, и заканчивать справедливо, чтобы ни один агрессор не делал больше такого, как Россия", – отметил президент.

Кроме того, рассказал Зеленский, есть новые договоренности по реконструкции – G7+, присоединились более 30 стран и Евросоюз.

"Это аналог нашего формата по безопасности: была декларация безопасности "семерки", и на ее основе мы сделали соглашения о безопасности – уже 26, – которые усиливают нас, пока мы еще не в НАТО. И теперь будут двусторонние документы со странами по реконструкции, относительно четких шагов каждой страны", – сказал он.

Глава государства также заверил, что Украина сделала все возможное, чтобы максимально усилить позиции Сил обороны на фронте.

"И теперь вместе с партнерами нам нужно обеспечить именно то, что приблизит справедливый мир. Россия должна проиграть эту войну. Украина должна выиграть. Это реальные основы для общей безопасности. Мир благодаря силе. Спасибо всем, кто нам помогает!" – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, перед переговорами с Владимиром Зеленским Дональд Трамп в очередной раз пообещал быстро закончить войну в Украине в случае своей победы на выборах и заявил, что еще до инаугурации найдет "хорошее" решение для обеих сторон.

Ранее Зеленский встретился с Байденом и вице-президентом, кандидатом в президенты США Камалой Харрис и представил им свой План победы. Теперь этот план будут прорабатывать соответствующие специалисты из команд обоих президентов.

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