'Команда сосредоточена на деталях': Зеленский рассказал о реакции партнеров на украинский План победы

Западные партнеры отреагировали на План победы с практическим подходом. Сейчас команды сосредоточены на проработке деталей эффективной поддержки.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде 16 октября. Он отметил, что также планирует представить этот план на заседании Европейского Совета 17 октября.

Партнеры Украины, которым уже был представлен этот план, отнеслись к нему очень практично, внимательно. Команды сосредоточены сейчас на деталях ради действенной поддержки. Команды начали работать. Завтра я представлю план победы Украины на заседании Европейского Совета, публично. Но для меня было очень важно представить это вам", – сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что в непубличных разговорах с партнерами Украина часто слышит слово "переговоры", но слово "справедливость" звучит реже. Украина готова к дипломатическим решениям, однако они должны быть справедливыми.

"Но я хочу быть откровенным с вами относительно того, как ситуация сопровождается в определенной непубличной коммуникации с Украиной. Мы слышим от партнеров слово "переговоры" и гораздо реже звучит слово "справедливость". Украина открыта к дипломатии, но к честной", – подчеркнул глава страны.

Зеленский подчеркнул, что Формула мира была создана именно для того, чтобы обеспечить переговоры без принуждения к несправедливым решениям. И План победы открывает этот путь, гарантируя, что руководители Кремля упустят возможность продолжать войну. Поэтому План победы является ключом к воплощению Формулы мира и достижению справедливой дипломатии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Если реализация Плана победы Украины начнется в ближайшее время, то полномасштабную войну, как ожидает президент Владимир Зеленский, реально будет закончить в 2025 году. Однако это требует срочных действий, прежде всего от партнеров.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил об активном участии Северной Кореи, Ирана и Китая в войне против Украины. Он сообщил, что украинская разведка зафиксировала постоянный поток не только оружия, но и личного состава из Северной Кореи в Россию, что свидетельствует о фактическом участии страны в боевых действиях на стороне агрессора.

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