План победы Украины не предусматривает освобождение всех оккупированных территорий военным путем: в ОП объяснили нюансы

План победы, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским, не ставит целью освобождения всех оккупированных территорий исключительно военным путем. Основная идея плана состоит в том, чтобы заставить Россию покинуть эти территории, поскольку цена за их удержание станет для нее слишком высокой.

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Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире программы "Тема с Мосейчук". Он также подчеркнул, что никакие "мирные формулы" не приведут к полному завершению войны.

"Президент неоднократно об этом говорил – это не вопрос освобождения всех территорий военным путем. Это план принуждения России – это создание условий, когда для России остается слишком высокая цена, чтобы продолжать оставаться на клочке украинской территории", – сказал он.

По словам Подоляка, "мирные формулы", которые ранее предлагали европейские и американские политики, не будут эффективными.

"Не существует никакой формулы Расмуссена или Киссинджера. Нет этих формул. И президент в своем выступлении достаточно четко это сказал. Как только Россия осталась на клочке украинской территории – все, у нас война не закончена. Она продолжается – в разных форматах, а потом снова горячая фаза", – убежден Подоляк.

Ранее президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 16 октября заявил, что западные партнеры отреагировали на План победы практически. Сейчас команды сосредоточены на проработке деталей эффективной поддержки.

Напомним, если реализация Плана победы Украины начнется в ближайшее время, полномасштабную войну, как ожидает президент Владимир Зеленский, будет реально закончить в 2025 году. Однако это требует срочных действий, прежде всего от партнеров.

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