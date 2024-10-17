'НАТО или ядерное оружие': Зеленский заявил, что во время разговора с Трампом отметил необходимость вступления Украины в Альянс

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом отметил необходимость вступления Украины в НАТО. Он упомянул о Будапештском меморандуме, который не смог защитить Украину после отказа от ядерного оружия.

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Соответствующее заявление Зеленский сделал 17 октября на пресс-конференции после заседания Европейского совета в Брюсселе.

"У нас получается так, какой есть выход? Или у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО на сегодняшний день мы не знаем действенные альянсы", – сказал он.

Зеленский также напомнил о Будапештском меморандуме как недейственной договоренности, которая не смогла защитить Украину.

"Кто из этих больших стран, всех ядерных государств пострадал? Все? Нет, одна – Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Одна – Украина. Кто сегодня воюет? Украина", – сказал он.

По словам президента, Трамп назвал его аргументы "справедливыми".

"Я считаю, что Дональд Трамп меня услышал. Он сказал: "У вас справедливые аргументы", – рассказал Зеленский.

Напомним, президент Украины также заявил в Брюсселе, что Киев продолжает готовиться ко второму Саммиту мира. На Западе настаивают, чтобы на саммите присутствовали представители РФ, однако в таком случае позиции Украины станут гораздо слабее, говорит украинский лидер.

Зеленский также сообщил, что Москва планирует привлечь около 10 тыс. солдат из КНДР для участия в войне против Украины. Северокорейские офицеры уже находятся на захваченных территориях и проводят совместные тренировки с военными ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября Зеленский представил в Верховной Раде План победы Украины. Документ содержит пять пунктов, три из них пока не разглашаются. Четыре пункта должны реализоваться во время войны, пятый после ее завершения.

В настоящее время президент прибыл в Брюссель, где озвучил пункты Плана победы на заседании Европейского совета.

В Офисе президента рассказали, что План победы не предусматривает освобождения всех оккупированных территорий военным путем. Основная идея плана – заставить Кремль покинуть эти территории, поскольку цена за их содержание станет для нее слишком большой.