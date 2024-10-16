План победы Украины содержит пять пунктов: что предусматривает документ и какие тайные приложения имеет

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы Украины. Документ содержит пять пунктов, три из них не разглашаются.

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Четыре пункта Плана победы должны реализоваться во время войны, пятый – после ее завершения. Трансляция из зала ВРУ велась в режиме онлайн.

Первый пункт: приглашение Украины в НАТО.

Приглашение Украины в НАТО еще до завершения войны положило бы конец геополитической неопределенности в Европе. Именно то, что наше государство не входит в Североатлантический альянс, позволило Москве решиться на вторжение в Украину. И хотя до обретения членства с момента приглашения пройдет время, это политическое решение даст Кремлю понять проигрышность своих геополитических расчетов.

"Я благодарю всех наших партнеров, кто поддерживает, что приглашение для Украины в НАТО сейчас с членством позже усиливает всех. Invitation – приглашение – это сильное решение, не требующее ничего, кроме решительности. И сегодня приглашение символизирует гораздо больше, чем только НАТО. Решительность в вопросе НАТО означает также неизбежность евроинтеграции для Украины и безальтернативность демократии в Украине. Именно поэтому это свидетельство решительности. место Украины в архитектуре безопасности.

Второй пункт : оборона и возвращение войны на территорию агрессора.

Чтобы приблизить завершение войны, важно, чтобы ее последствия ощущали не только украинцы, но и россияне. Только это заставит их давить на Кремль с требованием мира.

Чтобы это осознание пришло, война должна вернуться "домой" в РФ.

План предусматривает продолжение операций Сил обороны и безопасности Украины в определенных районах вражеской территории, чтобы не допустить буферных зон на нашей земле.

В то же время, важно добиться необратимого усиления позиций Сил обороны и безопасности Украины и уничтожения наступательного потенциала России на оккупированной территории Украины.

Украина нуждается в помощи партнеров по комплектованию бригад резерва для Вооруженных Сил Украины.

Важно также выведение ПВО Украины на такой уровень, который достаточен для защиты наших городов и сел от российских ракет и дронов, и совместные защитные операции с нашими соседями в Европе для сбития российских ракет и дронов в рамках доступа воздушного щита партнеров.

Пункт предусматривает расширение операций с применением украинских ракет и дронов, а также инвестиции в расширение их производства в Украине, снятие партнерами ограничений на применение дальнобойного оружия на всей оккупированной Россией территории Украины и на территории России – по объектам военной инфраструктуры, а также предоставление Украине соответствующих дальнобойных. ракет, дронов и других способов поражения.

Кроме того, Украине необходимо получение в реальном времени спутниковых данных и данных, получаемых другими средствами разведки.

"Для каждого из подпунктов оборонного пункта Плана победы Украина предоставляет партнерам четкое обоснование, что именно наши цели, как мы их достигаем и насколько это уменьшит российскую способность продолжать войну", - добавил президент.

Этот пункт Плана имеет тайное приложение: ознакомили с ним партнеров, имеющих соответствующий военный потенциал помощи.

Третий пункт: сдерживание.

Этот пункт имеет засекреченное приложение, с ним уже ознакомлены лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Италии и Германии – и список не окончательный.

В открытой части говорится о предложении размещения комплексного неядерного пакета сдерживания и защиты нашего государства от внешней угрозы.

"И этот пункт можно обеспечить, в частности, финансированием в рамках уже заключенных договоров безопасности с партнерами и определенных объемов финансовой поддержки", - отметил Зеленский.

Четвертый пункт : стратегический экономический потенциал.

Он также имеет секретное приложение, с содержанием которого ознакомлены отдельные партнеры. Содержит предложение для США и ЕС заключить совместное соглашение по защите ресурсов и использованию экономического потенциала.

"В Украине сосредоточены природные ресурсы, и в частности критически важные металлы ценой в триллионы долларов США. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усилят в глобальной конкуренции или Россию и ее союзников, или Украину и демократический мир. Залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых захватнических целей России в войне", – подчеркнул глава государства.

В этом потенциале президент видит экономический рост и усиление экономики Евросоюза.

Вместе с санкциями против РФ, включая ограничение цен на нефть и экспорт в РФ, экономическая сила покажет, что у путинского режима нет экономического будущего.

Пятый пункт: послевоенный.

После войны наша страна будет иметь опытное высокопрофессиональное войско. Украинская армия получила реальный опыт современной войны, успешный опыт применения западного оружия и разносторонний опыт взаимодействия с военными НАТО.

Поэтому она может сыграть значительную роль в укреплении обороны Североатлантического союза и обеспечении безопасности в Европе.

Так что при согласии партнеров украинские подразделения могли бы заместить войска США в Европе после того, как восстановится мир.

Глава государства, представляя План победы, подчеркнул: если начать его выполнять прямо сейчас – не исключено, что уже в 2025 году войну удастся завершить.

"Срочность Плана победы именно сейчас. Это пункты, большинство которых рассчитаны подробно во времени", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, во время презентации Плана победы в ВРУ Зеленский озвучил возможный срок завершения войны в Украине.

Также президент предложил крупное экономическое соглашение с США и ЕС.