Зеленский объяснил, будет ли второй Саммит мира без России

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает готовиться ко второму Саммиту мира. По словам главы государства, западные партнеры настаивают, чтобы на саммите присутствовали представители страны-агрессора России.

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Зеленский подчеркнул, что, если россияне будут присутствовать на Саммите мира, позиции Украины станут гораздо слабее. Об этом президент Украины заявил на пресс-конференции после заседания Европейского совета в Брюсселе.

По словам президента, Украина готовится к проведению второго Саммита мира вне зависимости от того, будут ли выполнены все пункты Плана победы. При этом Зеленский объяснил, что Запад настаивает на том, чтобы РФ приняла участие во втором саммите.

Глава государства подчеркнул, что в случае присутствия на втором саммите представителей страны-агрессора, позиции Украины будут гораздо слабее.

"Мы готовим саммит в любом случае. Просто вопрос, что все наши партнеры хотят, чтобы там была Россия. По моему мнению, Украина должна быть там сильной. Мы будем бороться, будем отстаивать свои интересы и свои права, но при этом мы будем готовить второй саммит. Просто наши позиции на втором саммите, если там будут представители России, будут гораздо слабее", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский представил в Верховной Раде План победы Украины. Документ содержит пять пунктов, три из них пока не разглашаются. Четыре пункта должны реализоваться во время войны, пятый – после ее завершения.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что План победы не ставит целью освобождения всех оккупированных территорий исключительно военным путем. Основная идея плана состоит в том, чтобы заставить Россию покинуть эти территории, поскольку цена за их удержание станет для нее слишком высокой.