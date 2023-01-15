"Хороших русских" стало больше: появилось видео уничтожения нескольких десятков оккупантов

Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков, которые посягнули на территориальную целостность нашего государства. В частности, в сети появилось видео, как наши воины бьют по позициям оккупантов ракетами с РСЗО M270.

Видео дня

Они представляют собой гусеничные аналоги установки HIMARS на колесной основе. Эффектные кадры запуска смертоносных "приветов" россиянам показал в Facebook украинский журналист Алексей Кашпоровский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сегодня "хороших русских" стало на несколько десятков больше. Благодаря ребятам на этих куколках", – прокомментировал он работу украинских бойцов.

Напомним: за сутки украинские морские пехотинцы уничтожили десятки захватчиков и 4 дрона врага. Кроме того, артиллерийские воинские части нанесли огневое поражение по расположению захватчиков. Подтверждено, что вследствие этого было уничтожение двух российских захватчиков. Окончательные потери противника пока еще уточняются.

Со своей стороны, украинские военные из подразделения ПВО 28-й отдельной механизированной бригады им. рыцарей Зимнего похода уничтожили пять русских дронов-камикадзе "Ланцет". "Приземление" одного из них показали на видео. В ВСУ отметили, что "Ланцетами" враг хотел нанести удары по украинским позициям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинская артиллерия уничтожила российских мотострелков, обустроившихся в лесопосадке в Луганской области. Оккупантов обнаружили пограничники и противотанкисты одной из бригад БПЛА во время совместного разведывательного вылета;

– спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ устроили российским оккупантам очередную "демобилизацию". Они одним ударом дрона-камикадзе уничтожили вражескую боевую машину пехоты и ее экипаж.

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