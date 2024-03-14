'Хорошо горит!' Легион 'Свобода России' заявил об уничтожении складов БК в Курской области. Видео

В Курской и Белгородской областях продолжаются боевые столкновения между добровольческими формированиями и регулярной армией РФ. Легион "Свобода России" заявил об уничтожении складов БК в Курской области.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба подразделения. Очередные потери оккупанты понесли в селе Теткино.

"Пока путинская армия уничтожает гражданские дома, артиллеристы Легиона филигранно уничтожили сразу 2 состава БК путинских войск в Теткино. Хорошо горит", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Белгородской области с утра в четверг, 14 марта, пожаловались на попытку прорыва "ДРГ". Там заявили, что у села Сподарюшино вроде бы идет бой.

Со своей стороны в РДК заявили, что в обстрелянной машине в Белгороде погиб российский военный — Голышкин Дмитрий Алексеевич, 06.12.1997 г. В/Ч 31135.

"Мы призываем всех гражданских эвакуироваться из города или проходить в бомбоубежище. Сохраните жизнь себе и своим близким", – отметили в РДК.

Напомним, утром 12 марта в сети начала распространяться информация об уничтожении российского истребителя Су-27 в Белгородской области. По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, информация по ликвидации вражеского самолета проверяется.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белгородской области РФ местное население проявляет открытую враждебность к Z-символике, которую используют российские оккупационные войска. Потому захватчики обязаны снимать такие знаки со собственных тс.

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