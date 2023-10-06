'Хотел написать книгу': оккупант 'интересно' объяснил, почему пошел на войну убивать украинцев. Видео

Пленный российский военнослужащий признался, что пошел на войну против Украины, чтобы своими глазами увидеть происходящее. Увидев, как россияне убивают украинцев, ему вдруг захотелось вернуться домой и "написать книгу".

Об этом он заявил на небольшом допросе, который устроили ему во время захвата бойцы ВСУ. Видео распространилось в Telegram-каналах (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах украинский воин интересуется у захватчика, в которого глаза перемотаны скотчем, что он хочет сказать о случившемся и зачем вообще пошел воевать.

В ответ тот заявил, мол, пошел в Украину с оружием в руках, чтобы посмотреть, что там происходит.

По его словам, он не верил тому, что показывает российская пропаганда по ТВ, поэтому "хотел разобраться сам" и "написать об этом книгу".

Видео дня

Но, очутившись на поле боя, ему очень захотелось вернуться туда, откуда пришел. Очевидно, желание писать книгу у этого "писателя-фантаста" тоже исчезло.

"С первых дней захотел назад. Понял, что долбо*бизм у нас творится. И это все (то, что показывают по телевизору в РФ. – Ред.) не правда", – констатировал оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вояка армии РФ из Донбасса, попав в плен, рассказал о настроениях на оккупированных территориях. Он заявил, мол, выступавшие за "ДНР" в 2014-м теперь сожалеют о своем выборе.

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