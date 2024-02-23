'Хотел пересечь границу, но встретил волков': в Одесской области уклонист-неудачник сдался пограничникам. Фото

В Одесской области произошел курьезный случай с уклонистом. Пробираясь через лес, чтобы незаконно пересечь границу в соседнюю страну, мужчина наткнулся на волков. С испуга он залез на дерево и вызвал помощь.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе. Пограничники также опубликовали фото "героя".

"Я решил незаконно пересечь границу, но встретил волков", – такое сообщение получили пограничники через службу "Доверие" ГНСУ.

На поиски уклониста-неудачника пограничники отправились со служебной собакой.

Нашли мужчину неподалеку от железнодорожной станции Абамеликово, расположенной в селе Петровка Кодымского района Одесской области на линии Рудница — Слободка.

Как выяснили правоохранители, нарушитель пытался незаконно попасть в Молдову во избежание мобилизации. Но его через границу "не пропустили" волки.

Встретив диких зверей в лесу, "герой" залез на дерево и вызвал помощь.

В Госпогранслужбе отметили, что признание мужчины в нарушении закона все же не помогло ему избежать административной ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA:

Недавно пограничники задержали восемь мужчин, пытавшихся незаконно выехать с территории Украины. Уклонистов поймали на границе с Молдовой. Нарушители не дошли до украино-молдавской границы всего один километр. Каждый из них заплатил от 40 до 80 тысяч за проложение маршрута, однако схема так и не сработала.

В Румынии в горах нашли мертвым украинца, нелегально пересекшего границу. Еще несколько мужчин, которые были с ним, задержали.

В Закарпатской области к испытательному сроку отбывания наказания приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде он заявил, что категорически не хочет служить в армии, но задонатил на ВСУ 40 тыс. грн.

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