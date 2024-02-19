На Закарпатье мужчина уклонился от мобилизации, но задонатил 40 тыс. на ВСУ: какое решение принял суд

В Закарпатской области к испытательному сроку наказания приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде он заявил, что категорически не желает служить в армии.

В то же время уклонист добавил, что вместо этого задонатил на ВСУ около 40 тысяч гривен. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на приговор Мукачевского горрайонного суда.

По его данным, в прошлом году 26 октября житель Закарпатья прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к службе в армии. В тот же день он получил повестку, но категорически отказался от мобилизации, "ссылаясь на ряд причин личного характера и собственные убеждения".

Когда дело дошло до суда, закарпатец "вину признал и раскаялся". Во время заседания мужчина рассказывал, что его мать имеет II группу инвалидности. В то время как сам он отправил 35 тыс. грн на FPV-дроны и еще 5 тыс. грн на ремонт авто для военных.

Суд учел тяжесть совершенного уголовного правонарушения обвиняемого, отметив, что он никогда не был судим и не привлекался к уголовной ответственности. Также судьи учли, что у него на удержании есть мать с инвалидностью II группы, а сам мужчина "добровольно оказал материальную помощь ВСУ" в размере 40 000 гривен и в целом "совершил нетяжкое преступление".

"Суд считает, что цель наказания, определенная в ч. 2 ст. 50 УК Украины, будет достигнута только в случае назначения обвиняемому наказания в виде лишения свободы, в то же время суд считает необходимым применить положения ст. 75 УК Украины, освободив мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком", – говорится в пояснении судебной инстанции.

Так, жителя Закарпатья признали виновным по статье 336 УКУ, но приговорили его к 1,5 году испытательного срока лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Закарпатье к испытательному сроку лишения свободы приговорили уклониста, который заявил, что повестку ему "не вручали". На суде он говорил, что уклонился от мобилизации "по неосведомленности".

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