Заявил, что повестку ему 'не вручали': на Закарпатье мужчина уклонился от мобилизации и поплатился

В Закарпатской области к испытательному сроку лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации после прохождения военно-врачебной комиссии. На суде он утверждал, что повестку ему не вручали.

Свою вину обвиняемый признал частично. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на приговор Мукачевского горрайонного суда Закарпатья.

По его данным, 30 ноября 2022 года фигурант прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к военной службы. В тот же день ему вручили повестку, однако мужчина уклонился от мобилизации.

На суде закарпатец заявил, что действительно прошел ВВК, которая сочла его пригодным, хотя во время медосмотра он говорил врачам о своем "заболевании врожденными невусами кожи туловища". Кроме этого, сообщил, что в 2015 году его признали непригодным к военной службе в мирное время и ограничено пригодным в военное, однако "комиссией эти обстоятельства не были учтены".

Также мужчина утверждал, мол, повестку ему не вручали, но подпись на показанных в суде документах стоит все же его. Потом он признал, что уклонился от мобилизации "по неосведомленности", а также из-за того, что "считал, якобы у него есть основания для отсрочки".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к одному году испытательного срока.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине граждане, уклоняющиеся от мобилизации и воинского учета, могут быть подвергнуты административной и уголовной ответственности в зависимости от степени нарушения закона. Но и в случае наступления уголовной ответственности уклониста могут призвать в ВСУ.

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