Получают условные сроки: в Нацполиции объяснили, подлежат ли дальнейшей мобилизации уклонисты

Граждане, уклоняющиеся от призыва по мобилизации и военному учету, могут быть подвергнуты административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством в зависимости от степени нарушения закона. Однако даже в случае наступления уголовной ответственности уклоняющегося могут призвать к Вооруженным Силам.

Эту информацию сообщил Максим Цуцкидзе, первый заместитель председателя Национальной полиции, в своем интервью для "Цензор.НЕТ". Он отметил, что большинство мужчин, уклоняющихся от мобилизации, получают условные наказания и в дальнейшем подлежат мобилизации.

"Если анализировать те приговоры, которые уже есть, то в подавляющем большинстве уклоняющиеся от мобилизации получают условные сроки наказания. Суды учитывают моральное состояние, какие-то этические вещи, наличие родственников, которые находятся на содержании этих людей, детей, их аргументы относительно непригодности к службе, хотя медицинская комиссия предоставляет справку, что он годен", – отметил Цуцкиридзе.

По статистике, в настоящее время ведется примерно 9400 расследований по делам уклонения от мобилизации, из которых 2600 уже направлено в суд. Замглавы Национальной полиции отметил, что хотя и рассмотрение таких дел в судах продолжается несколько медленно, поскольку на судей приходится большая нагрузка, уже был издан ряд приговоров. Так, в 2022 году было принято 250 решений, а в 2023 году – примерно 300.

Наибольшее количество уголовных расследований по уклонению от мобилизации ведется в приграничных областях, в частности в Одесской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях.

Цуцкиридзе также добавил, что судам еще предстоит поработать, чтобы граждане почувствовали, что за это преступление нет обратности наказания.

"Но здесь еще нужно распределять, когда наступает сам момент уклонения. Если это первая повестка и мужчина просто не явился надо выяснить, почему так произошло. Потому что у нас много внутренне перемещенных лиц, доказать, что такой человек получил повестку чрезвычайно сложно, и что был умысел направлен на уклонение от мобилизации. Ну, сказал, что не видел, не слышал и т. д. Но у нас и на это есть ответы, мы устанавливаем, было ли известно человеку о повестке или нет, свидетельства соседей или родственников нам тоже служат в некоторых случаях доказательствами того, что лицо было осознано о том, что должно явиться в ТЦК и мобилизоваться", – подчеркнул Цуцкиридзе.

Ранее сообщалось, что в Украине мобилизация лиц с инвалидностью I, II и III групп, согласно действующему законодательству, возможна только добровольно. Законопроект № 10449 предусматривает некоторые изменения в эти правила, в частности отмену понятия "ограниченно пригодный", однако для этого документ должен пройти второе чтение в Верховной Раде, получить подписи спикера парламента и президента страны, после чего вступить в законную силу.

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