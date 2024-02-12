Какие болезни подпадают под третью группу инвалидности и освобождает ли она от мобилизации: объяснение

В Украине мобилизация лиц с инвалидностью I, II и III групп согласно действующему законодательству возможна только добровольно. Законопроект № 10449 предусматривает некоторые изменения в эти правила, в частности отмену понятия "ограниченно пригодный", однако для этого документ должен пройти второе чтение в Верховной Раде, получить подписи спикера парламента и президента страны, после чего вступить в законную силу.

Пригодность к военной службе сейчас определяет Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, которое включает Расписание болезней и комментарии к нему, согласно которому врачи определяют уровень пригодности. Последние изменения в документ были внесены 25 августа 2023 года.

Нардеп Марьяна Безуглая ранее анонсировала подготовку нового Приказа, который будет регулировать Положение о ВВК в ВСУ. Текущая версия Положения говорит о том, что мужчины, имеющие болезни и состояния, соответствующие II и III группе инвалидности, могут быть признаны пригодными или ограниченно пригодными к военной службе во время военного положения. Однако они имеют право на отсрочку на основании статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В Украине для предоставления статуса лица с инвалидностью III группы учитывается наличие таких ограничений:

– возможность обслуживать себя с применением вспомогательных средств;

– наличие трудностей при передвижении без помощи;

– наличие трудностей при получении профессии;

– возможность получения образования только в домашних условиях или с тьютором (ассистентом) на инклюзии;

– способность ориентироваться в пространстве только с применением дополнительных средств;

– утрата возможности выполнять трудовую деятельность на 25%;

– неспособность контролировать свое поведение без посторонней помощи;

– проблемы в общении, заключающиеся в пониженной интенсивности и скорости обмена информацией.

Кроме комплекса заболеваний, которые вызывают нарушение функций организма, в Украине ІІІ группа инвалидности предоставляется людям, у которых есть конкретная болезнь, предусмотренная в приказах Министерства здравоохранения Украины и постановлениях Кабинета министров:

– отсутствие одного легкого;

– отсутствие или субатрофия одного глаза;

– стойкий полный птоз на одном глазу после проведения всех видов восстановительного лечения;

– практическая слепота на один глаз (острота зрения с переносимой коррекцией ниже 0,05 или концентрическое сужение границ поля зрения до 10 град от точки фиксации) вследствие профессионального заболевания, трудового увечья или военной травмы; также в случае одноглазия вследствие бытовой травмы или болезни, не связанных со службой в армии или профессиональной деятельностью на период переобучения и приобретения новой профессии;

– двусторонняя глухота;

– устойчивая трахеостома в случае невозможности пластического закрытия;

– стеноз гортани II-III степени вследствие травматического или инфекционного поражения нервно-мышечного аппарата гортани с одно- или двусторонним парезом и стойкой дисфонией;

– стойкая афония органического генеза;

– дефект челюсти или твердого неба, если протезирование не обеспечивает жевание;

– гипофизарный нанизм (рост менее 150 см);

– паралич кисти;

– паралич верхней конечности или паралич нижней конечности;

– выраженный парез верхней или нижней конечности, сопровождающийся значительным ограничением объема активных движений во всех суставах и гипотрофией мышц: плеча – более 4 см, предплечья – более 3 см, бедра – более 8 см, голени – более 6 см, а также гипотрофией мышц кисти или стопы;

– инородное тело в веществе головного мозга (вследствие травмы), если травма сопровождалась абсцессом мозга или менингоэнцефалитом;

– значительный дефект костей черепа (3x1 кв. см и более, кроме случаев замещения его аутотканью, или при меньших размерах), если происходит пульсация мозга, или при отсутствии пульсации в случаях, когда травма протекала с осложнениями (инфекционно-гнойным процессом);

– отсутствие кисти и высший уровень ампутации верхней конечности;

– ложный сустав плеча или обеих костей предплечья;

– отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, за исключением первого;

– отсутствие трех пальцев кисти, включая первый, анкилоз или выраженная контрактура тех же пальцев в функционально невыгодном положении;

– отсутствие первого, второго пальцев с соответствующими пястными костями;

– отсутствие первых пальцев обеих кистей;

– отсутствие трех пальцев кисти с соответствующими пястными костями;

– культи бедра или голени;

– кукса стопы на уровне сустава Лисфранка или на более высоком уровне;

– двусторонняя культя стопы с резекцией головок плюсневых костей по Шарпу;

– резко выраженная контрактура или анкилоз 2-х голеностопных суставов, резко выраженная контрактура или анкилоз голеностопного сустава с расположением стопы в функционально невыгодном положении;

– резко выраженной контрактуре или анкилоз тазобедренного или коленного сустава в функционально невыгодном положении или укорочение конечности более 7 см после резекции сустава;

– врожденный или приобретенный вывих тазобедренных суставов или одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функции;

– деформация грудной клетки вследствие резекции пяти и более ребер при наличии дыхательной недостаточности I ст. и более;

– неконсолидированный перелом бедра или обеих костей голени;

– неустойчивый коленный или тазобедренный сустав с выраженным нарушением функции конечности;

– укорочение нижней конечности на 7 см и более;

– эндопротез коленного или тазобедренного сустава;

– остеохондропатия, остеохондродистрофия при росте менее 150 см;

– кифосколиоз III степени с наличием дыхательной недостаточности или кифосколиоз IV степени;

– экстирпация желудка;

– тотальная тиреоидэктомия по поводу рака;

– искусственный клапан сердца;

– искусственный водитель ритма сердечной деятельности;

– инородное тело в сердечной мышце или в перикарде;

– отсутствие одной почки с патологией второй;

– двусторонняя мастэктомия.

Как писал OBOZ.UA, 12 февраля президент Владимир Зеленский подписал законопроекты №10456 и №10457 о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Оба срока продлены с 14 февраля на 90 дней – до 13 мая 2024 года.

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