Хотел получить квартиру в Крыму: СБУ задержала в Одессе бывшего военного, работавшего на ФСБ России. Фото

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного агента российских спецслужб. Бывший украинский военнослужащий с 2020 года активно собирал разведданные о боевой подготовке Вооруженных сил Украины на юге государства, международных учениях и поставках военных товаров через украинские порты.

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Предать родину он решил за обещание квартиры в Крыму. Подробности сообщили в СБУ.

Сотрудники контрразведки СБУ разоблачили в Одессе глубоко законспирированного агента российской Федеральной службы безопасности. Контакты с российской спецслужбой бывший украинский военнослужащий поддерживал с 2010 года, а с 2020-го он принялся активно собирать данные об ВСУ в Одесской области.

"Особое внимание обращал на ход международных военных учений в акватории Черного моря и тренировок сухопутных подразделений ВСУ на полигонах, в частности, боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Также он пытался "отслеживать" поступление в Украину военной продукции и товаров двойного назначения через морские порты Одессы, Мариуполя, Черноморска, Измаила и Скадовска", – рассказали в СБУ.

Украинские спецназовцы не только получили доказательства работы подозреваемого на врага, но и установили его российских кураторов. Сам предатель был задержан.

Этот российский агент – житель Одессы. В 1990 году он окончил Костромское высшее командное училище по специальности "химик-разведчик". До середины 90-х он служил в штабе Одесского военного округа. Уволился в звании капитана.

По завершении службы в рядах СЗУ будущий предатель открыл в центре Одессы магазин по продаже спортивного снаряжения. Продавал он в нем продукцию из РФ, завозившуюся контрабандой. Так одессит привлек внимание российской спецслужбы.

"Во время очередного пребывания на территории России его завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Курской области. Именно он до полномасштабного вторжения отрабатывал своему агенту задачи по сбору развединформации в пользу страны-агрессора. Для коммуникации использовали закрытые каналы электронной связи. Также агент передавал разведывательные "отчеты" во время личных встреч в РФ", – говорится в сообщении.

Предать Украину одессита побудило желание получить квартиру во временно оккупированном РФ Крыму.

"За выполнение вражеских задач предатель надеялся получить помощь от оккупантов по отчуждению в его пользу объекта недвижимости стоимостью 200 тыс. долл. во временно оккупированном Крыму", – подчеркнули в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). В настоящее время он ожидает определения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Между тем, следователи СБУ продолжают расследование с целью выявить и привлечь к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ Одесской области при координации Департамента контрразведки Службы безопасности и процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ разоблачила группу российских агентов, разведывавших позиции ВСУ и готовивших теракты на Днепропетровщине. Как отмечается в официальном сообщении Службы, предатели пытались расширять собственную сеть информаторов, в том числе среди украинских военных и правоохранителей. Кроме того, в случае приближения оккупационных группировок к Днепропетровщине агенты ФСБ должны были обеспечить им поддержку посредством совершения диверсий и терактов на территории региона.

Однако прежде всего злоумышленников интересовало расположение законспирированных баз Сил специальных операций ВСУ, учебных центров украинской армии и локации инженерных укреплений.