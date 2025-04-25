Сын заместительницы директора ЦРУ 21-летний Майкл Глосс погиб на войне России против Украины. Поддавшийся пропаганде Кремля 21-летний американец заявлял, что вступил в армию РФ, чтобы получить российский паспорт и заниматься экологическими проектами.

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Как пишут "Важные истории", Майкл был совсем не похож на своих родителей. Его мать – заместитель директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлина Глосс. Она закончила Военно-морскую академию США и была первой женщиной-командующей курсантского состава академии.

Более 30 лет Джулиан работала в сфере разведки, служила в ВМС США, занимала различные должности в армии, на гражданской службе и в промышленности.

Отец Майкла – ветеран Ирака Ларри Глосс, который в настоящее время занимается созданием безопасного программного обеспечения для армии США и стран НАТО.

Майкл учился в самом "зеленом" колледже США – колледже свободных искусств College of the Atlantic, изучал взаимодействие людей с окружающей средой.

Он участвовал в протестах против запрета абортов и в защиту климата.

В 2023 году парень бросил учебу, чтобы стать странником-хиппи и отправиться в путешествие по миру.

Майкл вступил в антивоенное хиппи-движение Rainbow Family, ездил в лагерь экоактивистов и участвовал в разборе завалов после землетрясения в Турции.

По словам знакомых парня, впоследствии Майкл стал называть себя Хамзой, стал сторонником Палестины, увлекся конспирологическими видео, говорил о "многополярном мире" и "гегемонии Запада" – излюбленных тезисах российского диктатора Владимира Путина.

В Стамбуле он сделал российскую визу и отправился путешествие с юга России до Москвы. В РФ Майкл Глосси прибыл 13 августа 2023 года. Четкого плана у него не было – он просто путешествовал.

В пути американец обзавелся флагом СССР, создал страницы в запрещенных в Украине соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники", подписался на группы, посвященные Ленину, Сталину и коммунизму, а также постил видео с Путиным.

В сентябре 2023 года Майкл сообщил, что у него истекает российская виза – и вскоре оказался в пункте вербовки на контрактную службу в Москве на улице Яблочкова, а позже – на войне против Украины.

В "Одноклассниках" Глосс опубликовал фото, снятое в расположении 137-го рязанского полка ВДВ РФ.

Семья Глосса сообщила, что он погиб 4 апреля 2024 года, обстоятельства смерти неизвестны. В тот день полк, где служил американец, совершал наступление на Донетчине.

Свеому знакомому Майкл говорил, что пошел в армию ради российского паспорта, чтобы "достичь жизненного предназначения".

А целью в жизни называл "построить инфраструктуру для окисления воды в сверхкритическом состоянии, покончить с экологическим загрязнением и связанными с загрязнением болезнями и смертями".

"Родители не до конца понимали его образ жизни. Но они его любили и боялись за него – это нормально, особенно когда сын ведет дикий образ жизни где-то на краю света, вместо того чтобы быть хорошим студентом, найти "правильную" работу и строить карьеру", – рассказал друг Майкла Карл.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, в войне РФ против Украины принимают участие наемники, по меньшей мере, из 48 стран. Больше всего среди них граждан Непала, выходцев из Африки и Ближнего Востока, но также есть иностранцы из США и ЕС. Журналистам удалось установить личности 1500 иностранных наемников, которые были завербованы через пункт вербовки на Яблочкова в Москве.

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