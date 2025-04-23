В войне против Украины на стороне РФ участвуют наемники по меньшей мере из 48 стран, хотя российский диктатор Владимир Путин отвергал необходимость в иностранных военных. Больше всего среди них – граждан Непала, также Москва активно вербует выходцев из Африки и Ближнего Востока.

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Кроме того, в числе тех, кто воюет за армию РФ, есть граждане Европейского Союза, Великобритании и даже США. Об этом 23 апреля пишет издание "Важные истории", которое идентифицировало 1500 иностранных наемников страны-агрессора благодаря утечке данных мэрии Москвы.

Как говорится в статье, Путин ранее заявлял, что у РФ "нет такой необходимости – приглашать для боевых действий людей со стороны".

Однако только с апреля 2023 года по май 2024 года через пункт вербовки в Москве в армию России могли набрать более полутора тысяч иностранцев.

Больше всего наемников РФ отправились на войну против Украины из Непала – москвоский пункт вербовки посетили как минимум 603 таких иностранца.

В конце 2023 года власти Непала попросили РФ не набирать их граждан в армию, но вербовка продолжилась.

Россия не сообщает родственникам непальцев об их судьбе, и в марте 2025 года семьи погибших и пропавших без вести наемников приехали в Москву требовать компенсаций, отмечают "Важные истории".

Кроме того, в составе ВС РФ против Украины воюют десятки граждан Евросоюза, а в 2024 году были завербованы по меньшей мере два гражданина США.

Также за Россию едут воевать граждане Британии, Франции, Бельгии, Италии и Австрии.

Так, в феврале 2024 года на пункт вербовки пришел 21-летний гражданин Франции Жан Клеман. Его мать, социолог Элен Клеман-Питио, регулярно посещает эфиры кремлевского телеканала RT и выступала на одной конференции с пропагандистом Александром Дугиным.

Также на войну против Украины активно вербуются выходцы из стран Ближнего Востока: Египта, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Турции, Алжира и других стран.

В частности, контракт с ВС России подписал 26-летний гражданин Сирии Омаран Хадак, который бежал в РФ, чтобы не служить в армии Башара Асада.

Еще один источник для вербовки – неблагополучные страны Африки, говорится в материале.

Речь идет о таких странах, как Гана, Камерун и Сенегал.

25-летний Джозеф Дезаир Покам прилетел из Камеруна на саммит "Россия – Африка" под лозунгом "За мир, безопасность и развитие", а после отправился в пункт вербовки.

Кроме того, через один лишь пункт отбора в Москве за год с небольшим прошло как минимум 523 человека из стран бывшего СССФ.

Большинство – выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана.

Некоторые прилетели в РФ из родных стран в тот же день или за день до появления в пункте отбора, однако большинство из тех, по кому доступны данные о пересечении границы, прожили в России больше месяца (82%), а часто и больше года (36%), пишут "Важные истории".

Как сообщал OBOZ.UA, в Кыргызстане в рамках расследования вербовки в армию РФ арестовали сотрудницу "Русского дома" Наталью Секерину. Дела трех граждан Кыргызстана, участвовавших в войне против Украины на стороне россиян, вызвали широкий общественный резонанс в этой стране.

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