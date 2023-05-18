Хотел усыновить ребенка, но не успел: что известно о погибшем харьковском волонтере

В Харькове через месяц после тяжелого ранения скончался известный волонтер Евгений Санин. В последний раз он ездил в Двуречанскую громаду с гуманитарным грузом, а на обратном пути должен был забрать семью с двумя маленькими детьми. Но не успел. Российские военные обстреляли гуманитарную колонну, Евгений получил тяжелое ранение.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Ехал эвакуировать семью с детьми

13 апреля 46-летний волонтер из Харькова Евгений Санин вместе с товарищами из благотворительного фонта Eventroom отправились отвозить гуманитарную помощь в села Двуречанской громады.

"На обратном пути они должны были эвакуировать семью с двумя детьми 5 и 6 лет. Но не успели, вся колонна попала под обстрел. Женя ехал в первой машине, снаряд попал именно под это авто. Он получил очень тяжелое ранение. Благодаря своим умениям смог сам себе наложить турникет и вызвать помощь. Его эвакуировали ребята из полиции Луганской области", – рассказывает его друг, заместитель главы фонда Евгений Коляда.

На одном из видео в Youtube есть запись того спасения. Полицейские заметили на дороге белый бус, обстрелянный оккупантами. На переднем сидении находился Санин, он потерял много крови. По словам его друзей, у волонтера был поврежден кишечник и бедро.

Его доставили в больницу, где военные врачи провели операцию. Потом его перевезли в Харьков.

"Врачи сделали все, что могли. Они подарили ему еще месяц жизни, чтобы мы могли пообщаться с ним, побыть рядом. У него были хорошие шансы на выздоровление, но наступил резкий регресс, врачи уже ничего не могли сделать", – с грустью говорит Коляда.

Хотели усыновить сироту

Некоторое время Женя был в коме, потом пришел в себя. Друзья говорят, что он испытывал сильные боли, но терпел. Он все время интересовался, что происходит на фронте, как дела в фонде. Мечтал быстрее выздороветь и вернуться к волонтерской деятельности.

Незадолго до ранения вместе с женой Женя мечтал усыновить ребенка, который остался сиротой из-за войны в Украине. Но так и не успел.

"Я с Евгением был знаком задолго до войны. Он был очень честным и чистым человеком, максимально справедливым, который всегда хотел помочь. Он был успешным человеком, у него был свой бизнес, он занимался в том числе и недвижимостью. С первых дней вторжения 24 февраля он стал волонтером, никогда не отказывался куда-то поехать, отвезти гуманитарный груз, кого-то спасти", – говорит Коляда.

В фонде Женя был водителем, развозил помощь, эвакуировал людей с территорий, которые обстреливались, а также принимал участие в проекте "Дорога жизни Печенежская дамба". Тогда вместе с волонтерами он спас 16 тыс. человек: помогал людям переходить мост, переносил их вещи, перевозил маломобильных людей.

Был в составе эвакуационной команды, которая вывозила людей из Купянска, Волчанска. Он отвозил гуманитарные грузы в опасные места Харьковщины, в Бахмут, Донецк, Херсон.

Когда с Евгением Саниным случилась беда, жители Купянска пришли на помощь и сдали для него кровь.

"Волонтер с большим сердцем – так про него говорят те, кто знал его, работал с ним. Евгений Санин – волонтер, который с первых дней сделал свой выбор. Это выбор – проживать каждый свой день так, чтобы другие могли выжить. Он занимался эвакуацией людей под обстрелами. Российская артиллерия догнала его в апреле. Врачи делали все возможное, но, к сожалению, спасти его не удалось", – написала о нем еще одна известная харьковская волонтерка и советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова.

Знакомые говорят, что Санин был очень добрым и веселым человеком. Близкие и друзья попрощались с ним 13 мая на харьковском кладбище, неподалеку от Аллеи Героев.