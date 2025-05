Хотят оправдать нежелание идти на уступки: в ISW указали, как в России преувеличивают свою военную мощь и 'победы' на поле боя

Высокопоставленные российские чиновники преувеличивают текущую военную силу России и "победы" ее армии на поле боя. Так в стране-агрессоре пытаются оправдать свое постоянное нежелание идти на территориальные уступки для прекращения войны.

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в сводке за 30 апреля. Они подчеркивают, что в Кремле умышленно манипулируют ложным утверждением о своей якобы открытости к дипломатии, открыто отклоняя предложения США и Украины по прекращению огня, которые позволили бы начать официальные мирные переговоры.

В частности, спикер российского диктатора Дмитрий Песков недавно утверждал, что ситуация "на местах" в Украине отличается от той, что была в марте 2022 года, и что "невозможно" не признать эту ситуацию "де-факто или де-юре".

Он нечетко упомянул российско-украинские переговоры в Стамбуле в марте 2022-го (результатом которых стал проект соглашения, которое фактически разоружило бы Украину, запретило бы ей получать любое иностранное оружие и заставило бы взять на себя обязательство никогда не принимать участия в военных блоках), а также обвинил Запад и Украину в "срыве" этих переговоров более трех лет назад.

Аналитики объясняют, что кремлевский спикер намеренно пытается создать впечатление, якобы Россия сегодня находится в "более сильной позиции", чем в марте 2022 года. Также он сигнализирует, что Москва не пойдет ни на какие территориальные уступки, на фоне сообщений о том, что недавнее предложение США о плане прекращения войны включало "де-юре" признание Вашингтоном контроля России над Крымом и "де-факто" признание ее контроля над оккупированными Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областью.

"Оценка Пескова о том, что ситуация на поле боя изменилась с марта 2022 года до настоящего времени, верна, но лишь потому, что ситуация на поле боя для России ухудшилась с первых дней вторжения, а не улучшилась, как ошибочно предполагал Песков", – подчеркнули в ISW.

Там напомнили, что российские войска находились в окрестностях Киева и захватили Херсон в марте 2022 года. Однако с тех пор контрнаступления Сил обороны Украины отбросили оккупантов от Киева и других районов на севере Украины в марте-апреле 2022 года; освободили значительную часть Харьковщины и отбросили захватчиков от Харькова в сентябре-октябре 2022-го; полностью отбросили армию РФ из правобережной части Херсонской области и освободили Херсон в ноябре 2022 года.

По оценкам ISW, российские войска продвигались в среднем более чем на 1000 кв. км в день в марте 2022 года. Это значительно быстрее и глубже, чем зимой 2024-го, когда ВС РФ продвигались сравнительно более быстрыми темпами, чем месяцы позиционной войны, характеризовавшие большую часть 2023 года и начало 2024-го.

"Но украинские вооруженные силы смогли воспользоваться западной военной помощью и увеличенными возможностями украинского оборонно-промышленного производства, чтобы ограничить постепенное продвижение российских войск ценой больших потерь личного состава и техники врага", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин настаивает, что РФ должна взять под свой контроль четыре области Украины, которые она не оккупировала полностью, в рамках любого соглашения о прекращении войны. В Bloomberg со ссылкой на источники оценили, мол, это усложняет попытки американского лидера Дональда Трампа "урегулировать конфликт".

