'Хуже бомжей': раненые оккупанты в Херсонской области пожаловались, что командование РФ их 'кинуло'. Видео

Российские захватчики, которые временно находятся на левом берегу Херсонской области, в очередной раз пожаловались на плохое отношение со стороны командования. В частности, раненные путинские террористы жалуются на условия содержания в полевом госпитале.

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Оккупанты внезапно осознали, что они не нужны своей стране. Соответствующее видео с захватчиками в Telegram опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Жалобы военному руководству страны-террориста России предъявили военнослужащие 144-й мотострелковой бригады ВС РФ. Оккупанты выдали, что в полевом госпитале на временно оккупированной части Херсонской области очень плохие условия.

Захватчики рассказали, что спят на голых поддонах и питаются хуже бомжей. При этом оккупантам, которые нуждаются в лечении не выдают никаких медикаментов.

Также российские военные внезапно поняли, что они не нужны своей стране.

Напомним, российские пилоты на аэродроме "Миллерово" в Ростовской области пожаловались, что замерзают из-за низкой температуры воздуха и попросили дров для растопки печей. Также захватчики попросили обычный автомобильный аккумулятор.

Ранее сообщалось, что захватчики, которым приказали штурмовать село Крынки, расположенное на левом берегу Херсонщины, недовольны сильным давлением ВСУ, условиями, в которых им приходится воевать и материальным обеспечением. На все это они пожаловались министру обороны РФ Сергею Шойгу в соответствующем видеообращении.

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